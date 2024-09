Consolato onorario Bosnia Erzegovina a Enna, Sabatino: “Cambiamento, pace ed Europa nel mio mandato”

PUBBLICITÀ

Dallo scorso 20 settembre Enna è città con una sede diplomatica. Infatti è stato inaugurato, presso la sede dell’Associazione Luciano Lama ODV in via Civiltà del Lavoro a Enna bassa, il Consolato Onorario della Bosnia Erzegovina. Console Onorario è Michele Sabatino, presidente dell’Associazione di Volontariato ODV Luciano Lama, organizzazione che da 32 anni, ha operato in Bosnia Erzegovina in favore delle popolazioni, in particolare dei bambini.

E proprio questo importante percorso umanitario e non solo, riconosciuto dalla segretaria generale dell’ambasciata bosniaca a Roma Azra Popovic presente venerdì scorso, che ha portato all’avvio di questo importante dialogo diplomatico di cui ne potrà beneficiare la città di Enna in virtù di interessanti prospettive future in termini di sinergie e scambi culturali, economiche e altro ancora.

E che quello di venerdì scorso sia stato un evento per certi versi storico per la città di Enna è stato confermato dall’assessore al bilancio del Comune Rosalinda Campanile in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e dal vice prefetto Giuseppe Sindona in rappresentanza della Prefettura. Presenti, inoltre, il vice comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Restuccia e numerosi rappresentati di associazioni locali.

“La nostra è stata e continua ad essere una grande esperienza di mobilitazione di solidarietà che ha coinvolto migliaia di famiglie e non solo – ha commentato il presidente onorario dell’associazione Luciano Lama Giuseppe Castellano -. L’apertura del consolato onorario a Enna arriva in ritardo visto che già doveva avvenire nel 2010 ma ostacolato da problemi burocratici. Ma l’importante è esserci riusciti e adesso spetta a tutti noi recuperare il tempo perduto e nel continuare nella nostra presenza e attività in quei territori a partire dalla prossima accoglienza di bambini a Natale che sarà l’edizione numero 60”.

“Per me è un grande onore e piacere essere qui oggi (venerdì ndr) – ha commentato la segretaria generale Popovic – in occasione di questo evento di straordinaria importanza. Tutto ciò rappresenta un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento dell’amicizia e cooperazione tra i nostri paesi. Questo consolato a Enna è il simbolo di riconoscimento all’associazione Luciano Lama che per decenni si è distinta nella promozione della solidarietà e al sostegno delle comunità locali. Sarà un ponte tra i nostri popoli”.

“Per me assumere questo incarico è motivo di orgoglio onore ma sopratutto di grande responsabilità – ha concluso Michele Sabatino – l’incarico di Console è alla persona. Ma nella fattispecie lo è ad oltre 30 anni di attività umanitaria all’associazione Luciano Lama in Bosnia Erzegovina. Il mio mandato di console lo riassumerei in tre parole: cambiamento, pace ed Europa. Cambiamento perchè quello che anche questa associazione sta vivendo. Ormai è una Ong che opera in diverse parti del mondo. Europa perchè siamo fermamente convinti che la Bosnia possa portare avanti un progetto di sviluppo che porti all’adesione all’Unione Europea e pace perchè ovviamente la pace appartiene ai nostri valori i diritti dell’uomo. Con questo spirito e temi io voglio esercitare questa funzione”.

Chi volesse contattare il consolato Bosniaco a Enna lo potrà fare inviando una mail a consolato.onorario.sicilia.bih@gmail.com.