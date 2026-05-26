Consiglio comunale di Enna, ecco la ripartizione dei seggi dopo il voto

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A scrutinio completato, con 35 sezioni su 35, per quanto riguarda le liste collegate a Crisafulli, il dato più alto è quello di Enna Democratica, con 4.020 voti e il 27,03%. Seguono Democratici e Progressisti – Crisafulli Sindaco con 1.727 voti e l’11,61%, Sinistra Democratica – Crisafulli Sindaco con 1.359 voti e il 9,14%, Prima Enna – Lista Civica Indipendente – Crisafulli Sindaco con 849 voti e il 5,71%, e Movimento Progressista e Democratici per Enna – Crisafulli Sindaco con 484 voti e il 3,25%.

Nella coalizione a sostegno di De Rose, la lista più votata è Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti – De Rose Sindaco, con 2.230 voti e il 14,99%. Seguono Enna Futura con 1.177 voti e il 7,91%, Forza Italia – Berlusconi – Partito Popolare Europeo con 905 voti e il 6,09%, Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni con 710 voti e il 4,77%, Fare Comune con 694 voti e il 4,67%, e Noi Moderati – Partito Popolare Europeo con 427 voti e il 2,87%.

La lista Coordinamento Civico per Enna – Fiammetta Sindaco ha ottenuto 291 voti, pari all’1,96%.

Non superano la soglia di sbarramento: Fare Comune, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Movimento Progressista e Democratici per Enna e Coordinamento Civico per Enna – Fiammetta Sindaco.

Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi, alla coalizione collegata a Mirello Crisafulli vanno 16 seggi: 9 a Enna Democratica, 3 a Democratici e Progressisti – Crisafulli Sindaco, 3 a Sinistra Democratica – Crisafulli Sindaco e 1 a Prima Enna – Lista Civica Indipendente – Crisafulli Sindaco. Alla coalizione collegata a Ezio De Rose vanno 7 seggi: 4 a Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti – De Rose Sindaco, 2 a Enna Futura e 1 a Forza Italia – Berlusconi – Partito Popolare Europeo. Un seggio è attribuito al candidato sindaco Ezio De Rose.