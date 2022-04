Confsal Vigili del Fuoco: Antonio Retto e Vincenzo Catalano entrano nella segreteria nazionale

Concluso il V° congresso nazionale della CONFSAL Vigili del Fuoco che si è svolto a Roma dall’11 al 13 aprile. All’appuntamento hanno preso parte oltre 130 delegati provenienti da tutta Italia con una folta delegazione siciliana.

Il congresso si è aperto con un convegno cui hanno preso parte il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, il Sottosegretario agli Interni con delega per i Vigili del Fuoco Sibilia, il Capo Dipartimento dei VVF Pref. Lega, il Capo del CNVVF Parisi, il Capo della Protezione Civile nazionale Curcio e numerosi parlamentari.

A conclusione dei lavori congressuali, in seno alla segreteria nazionale sono stati eletti i siciliani Antonio Retto e Vincenzo Catalano. Oltre all’ingresso nel massimo organo della CONFSAL Vigili del Fuoco dei due segretari nazionali, la delegazione siciliana ha ottenuto la nomina di tre coordinatori nazionali, Francesco Celauro, Alfio Cavallaro e Salvatore Citrano, e di numerosi componenti del direttivo nazionale, consulta direttivi e dirigenti e presidenza revisori conti.

Tutti i delegati hanno manifestato ampia soddisfazione per i risultati ottenuti recentemente, quali la sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro, i sei scatti stipendiali ed il riconoscimento della specificità lavorativa.

In tema di prevenzione e sicurezza si è tenuta in regione una riunione tecnica presieduta dal Presidente Musumeci cui hanno preso parte i vertici dei VVF, PC e Forestale: si è discusso di misure preventive in vista della prossima stagione estiva finalizzati a scongiurare i disastri degli anni passati.