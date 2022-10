Confindustria: il presidente Bonomi in Sicilia

Mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all’interno delle imprese associate. Domani, alle 15:30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione dell’incontro “Impresa è Territorio”, che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un momento importante di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita.

Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno – è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione unica per mostrare quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia dentro l’impresa siciliana”.