Confazienda PMI ITALIA continua a crescere nel panorama nazionale

La Confederazione delle Piccole e Medie Imprese Italiane (Confazienda PMI ITALIA) si è affermata come un’organizzazione datoriale di rilievo negli ultimi anni, superando la significativa soglia delle 300.000 aziende aderenti e contando ben 549 sedi operative sul territorio nazionale. La sua presenza si è fatta sentire anche attraverso la sottoscrizione di 76 Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) Settoriali e la partecipazione attiva nei Gruppi di Interessi di Rappresentanza di Categoria (Lobbying) presso la Camera dei Deputati.

A dare notizia di questa crescita e rappresentanza è il Presidente Provinciale della Confazienda PMI ITALIA di Caltanissetta, il Dott. Francesco Angelo Ponticelli, il quale ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’organizzazione nella rappresentanza degli interessi delle imprese, specialmente in Sicilia.

Recentemente, la Confazienda PMI ITALIA ha celebrato il suo terzo Congresso Nazionale presso la struttura “Habita 79 Pompei MGallery” a Pompei, nei giorni 25 e 26 maggio 2024, con il patrocinio del Comune di Pompei e la partecipazione delle sedi provinciali, territoriali e delle associazioni aderenti. L’evento ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e sindacali, inclusi Ministri del Governo in carica, interessati a sostenere le imprese in un periodo di rapida trasformazione tecnologica ed economica.

Il Congresso ha rappresentato un’occasione per discutere le sfide emergenti nel panorama d’impresa, dalle rivoluzioni tecnologiche all’importanza della collaborazione e della costruzione di reti tra le PMI e le istituzioni. Tommaso Cerciello, Presidente Nazionale Confederale di Confazienda PMI ITALIA, ha sottolineato l’importanza di affrontare congiuntamente le sfide del presente e del futuro, lavorando per costruire soluzioni concrete e ponti di speranza per le PMI italiane.

In un mondo in costante cambiamento, la Confazienda PMI ITALIA si conferma come un punto di riferimento per le imprese e le istituzioni, impegnata a garantire il sostegno e la rappresentanza delle esigenze del tessuto imprenditoriale italiano.

