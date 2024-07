Confartigianato: Tirrito riconfermato presidente intercomunale di Enna, Calascibetta e Villarosa

PUBBLICITÀ

Venerdì scorso la rappresentanza delle imprese di Confartigianato dei Comuni di Enna, Calascibetta e Villarosa ha riconfermato presidente intercomunale il restauratore ennese Pierpaolo Tirrito che, nella sua attività, sarà affiancato dai delegati all’assemblea provinciale Walter Lentini, Salvatore Ferro, Alessandro Orlando, Gabriela Baglio, Marco Libertino e Simone Arangio.

“L’incontro è stato un importante momento di confronto con le realtà produttive del territorio. Il quadriennio precedente è stato purtroppo duramente condizionato dal covid che ha messo a dura le imprese – ha dichiara Pierpaolo Tirrito -. Oggi occorre ripartire e far in modo che le aziende siano messe nelle condizioni di cogliere tutte le opportunità sul mercato nonché di operare in un contesto amministrativo che ne faciliti le attività e non le ostacoli”.