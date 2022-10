Confartigianato Enna: 13 nuovi meccatronici in provincia

Venerdì scorso, presso la Confartigianato Imprese Enna, si è concluso con il superamento dell’esame finale da parte di tutti gli allievi il corso di meccatronico. Un traguardo molto importante, quello raggiunto, come sottolinea la responsabile dell’area formazione della Confartigianato, Eloisa Tamburella.

“È bene ricordare – ha affermato- come non si tratti di un percorso volontario, per accrescere il proprio business, ma di un passaggio obbligatorio per gli autoriparatori (meccanici ed elettrauto) da effettuarsi entro il 31/12/2022, pena la chiusura dell’attività”.

A tal proposito il segretario provinciale Angela Maccarrone rende noto che la Confartigianato sta organizzando l’ultimo corso da meccatronico prima che sopraggiunga la scadenza poc’anzi citata.

“L’invito ad iscriversi dunque – comunica Confartigianato – è rivolto a tutti coloro i quali non abbiano ancora provveduto al corso di aggiornamento di 40 ore previsto per i responsabili tecnici”.

Per farlo, gli interessati potranno contattare la struttura sita in via G.Borremans 53/F ad Enna, oppure telefonare allo 0935/531905 o ancora scrivere un’e-mail all’indirizzo info@confartigianatoenna.it.

Renato La Morella, presidente della società di servizi che ha organizzato il corso, si è detto fiero del lavoro svolto e si è complimentato con tutti i candidati.