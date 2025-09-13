Confartigianato e le imprese locali sostengono l’Enna Calcio con abbonamenti solidali

PUBBLICITÀ

Confartigianato Enna, insieme alle proprie imprese, conferma l’impegno a favore dello sport cittadino e della comunità ennese sostenendo l’Enna Calcio con un gesto concreto di solidarietà.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, grazie al contributo congiunto di BP Impianti Elettrici srl, Modafferi srl, Edilizia Mazzola srl e FLR Service di La Rosa Francesco, è stato possibile acquistare un pacchetto di abbonamenti destinati a diversi tifosi gialloverdi che, altrimenti, non avrebbero avuto la possibilità di seguire da vicino le partite della loro squadra del cuore.

L’iniziativa nasce dalla volontà di fare squadra sia sul campo che fuori, rafforzando il legame tra il mondo delle imprese e i cittadini. Confartigianato Enna e le aziende che hanno preso parte al progetto intendono sottolineare come lo sport rappresenti innanzitutto inclusione, passione e senso di appartenenza.

“Confartigianato Enna, insieme alle imprese che hanno sposato l’iniziativa, intende proporre altri strumenti e modalità di sostegno a favore della squadra – dichiara il presidente provinciale Peter Barreca –. Nei prossimi mesi seguiranno infatti ulteriori forme di vicinanza e supporto che rafforzeranno il legame tra il tessuto imprenditoriale locale, la società sportiva e i tifosi”.