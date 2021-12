Confartigianato: auguri “itineranti” ad Enna e Piazza Armerina

La Confartigianato di Enna, in collaborazione con “Animazione Il Delfino”, ha voluto porgere a cittadini ed esercenti i propri auguri scendendo in strada lunedì scorso, accompagnata da un duo di musicisti che sulle note dei motivi natalizi tradizionali hanno allietato le strade di Enna e Piazza Armerina.

L’evento itinerante ha avuto inizio alle ore 16 a Piazza Armerina per poi spostarsi nel capoluogo dove è proseguito per le vie del centro storico sino alle 20.

“I nostri auguri abbiamo voluto porgerli di persona ed abbiamo deciso di farlo insieme ai bambini, tra cui anche i nostri figli. Non soltanto perché ci è sembrato essere il modo migliore per dimostrare che Confartigianato è presente nel senso più stretto del termine, ma per far comprendere a chi non conosce la nostra realtà come e da chi essa è composta. Imprenditori, donne ed uomini, madri e padri di famiglia che quotidianamente oltre a condurre le proprie vite, pensano agli interessi di tutta la comunità”. Questo il commento a margine dell’evento del presidente provinciale Peter Barreca.

A fargli da eco il vicepresidente il vicario Pierpaolo Tirrito: “Un’esperienza unica tramite cui abbiamo potuto non soltanto trascorrere del tempo in allegria, ma porgere i nostri auguri a numerose imprese del territorio. Abbiamo visto volti sorridenti, soddisfazione e tanta gioia. Era questo il nostro obbiettivo e crediamo di averlo centrato. Di questo non possiamo che esserne orgogliosi”.