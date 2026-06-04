Concorso “Radici di Libertà”, riconoscimenti anche per le scuole ennesi

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Cerimonia di premiazione ieri al Teatro Margherita di Caltanissetta di “Radici di Libertà: tra Storia Nazionale e Autonomia Siciliana”, il concorso regionale promosso lo scorso febbraio dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna.

L’iniziativa è nata nell’ambito delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario sia del Referendum sulla forma istituzionale che con il voto popolare condusse alla Repubblica, sia della firma dello Statuto di Autonomia della Regione Siciliana. Per le studentesse e gli studenti siciliani è stata un’opportunità per riscoprire le proprie radici storiche, la propria identità e per riflettere sul significato di concetti cardine come libertà, democrazia e autonomia.

Alla presenza delle massime autorità di Caltanissetta ed Enna, la manifestazione si è aperta con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, interpretato dai giovani dell’Istituto di Istruzione Superiore Manzoni-Juvara di Caltanissetta. L’evento è stato condotto dalla professoressa Elisa Di Dio e ha visto alternarsi sul palco momenti istituzionali e straordinari intermezzi musicali a cura dei bambini dell’Alicoro dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Leonforte.

Per la categoria della scuola primaria, il gradino più alto del podio è stato conquistato dall’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna con l’elaborato intitolato “26 Aprile 2026: visita guidata a Palermo alla ricerca del percorso storico che ha portato all’Autonomia Siciliana”. Al secondo posto si è classificato l’Istituto Comprensivo Falcone – Cascino di Piazza Armerina con il lavoro “I simboli della Repubblica Italiana… Pace, Lavoro e Unità Nazionale”, seguito in terza posizione dall’Istituto Comprensivo “Caponnetto Sciascia” di Caltanissetta con il progetto “La nostra isola la nostra voce”.

Il talento degli studenti è emerso con altrettanta forza nella categoria della scuola secondaria di primo grado. L’Istituto Comprensivo Falcone – Cascino di Piazza Armerina ha conquistato il primo posto con l’elaborato “Cento primavere: la staffetta della memoria”. In seconda posizione l’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Taormina con il testo “Cari nipoti”, terzo classificato l’Istituto Comprensivo Giusti Sinopoli di Agira con l’opera “Radici di storia, germogli di libertà”.

Per la scuola secondaria di secondo grado, il liceo Scientifico Volta di Caltanissetta ha ottenuto il primo posto con il lavoro “Il solco della storia: dialogo tra generazioni” e il secondo posto con l’innovativo sito web intitolato “www.siciliadeisiciliani.it”. A completare il podio delle superiori, la terza posizione dell’Istituto Giovanni Falcone di Barrafranca con l’elaborato “La nostra Autonomia, la nostra Storia”.

Oltre ai primi tre classificati per ciascun grado, la giuria ha voluto attribuire tre menzioni speciali a opere che si sono distinte per l’eccezionale impatto emotivo e la lungimiranza della loro visione. Per la scuola primaria il riconoscimento è andato all’Istituto Comprensivo Verga di Niscemi per l’opera “L’Inno tricolore si fa danza nel cuore della piazza”. Per la secondaria di primo grado la menzione è stata conferita all’Istituto Comprensivo Carducci di Riesi per “Anelito di libertà”. Per la secondaria di secondo grado la menzione è stata attribuita all’Istituto di Istruzione Superiore Mottura di Caltanissetta per il “Podcast sull’Autonomia della Regione siciliana – Intervista a Carlo Alessi”.

Nell’ambito della cerimonia di premiazione del concorso, è stata celebrata la giovane ennese Claudia Savarino, unica siciliana insignita del prestigioso titolo di Alfiere della Repubblica.

Il Teatro Santa Margherita ha voluto festeggiare anche i successi degli studenti-atleti del territorio che hanno conquistato con orgoglio il podio alle fasi nazionali a Roma dei Nuovi Giochi della Gioventù, a testimonianza del perfetto binomio che unisce la crescita culturale ai valori sani dello sport.