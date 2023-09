Concorso Morgantìnon: “tour” nei ristoranti dell’olio extravergine d’oliva siciliano

PUBBLICITÀ

L’olio extravergine d’oliva siciliano in “tour” nei ristoranti. Il concorso Morgantìnon prosegue la sua azione di promozione che mira da un lato a far conoscere la ricca varietà di oli siciliani e, dall’altro, a fare cultura alimentare. E’ questo il senso del primo appuntamento dell’edizione 2023 del concorso che, grazie alla collaborazione dell’Unione regionale cuochi siciliani, va in “tour” nei ristoranti.

Il primo incontro si è tenuto nello storico ristorante La Botte di Monreale. Lo chef Maurizio Cascino ha preparato dei piatti della tradizione siciliana utilizzando alcuni degli oli siciliani che hanno partecipato all’edizione 2023 del concorso ottenendo la menzione speciale. Un percorso gastronomico, formativo e informativo, che ha visto la presenza di giornalisti specializzati in enogastronomia e addetti ai lavori.

Ad illustrare le caratteristiche degli oli e le procedure di valutazione del concorso è stato Giuseppe Pennino, capo panel del gruppo di assaggiatori del servizio ispettorato agrario di Catania. A spiegare le finalità e le modalità di partecipazione al concorso è stato invece Dario D’Angelo, responsabile della sezione operativa periferica di assistenza tecnica di Valguarnera.

Mario Candore, direttore generale dell’Ente Sviluppo Agricolo, sottolineando l’importanza del premio, cresciuto notevolmente negli ultimi anni, ha ricordato che “vi è un preciso impegno: aiutare i produttori siciliani a promuovere sempre di più l’olio extravergine siciliano. E il coinvolgimento dei ristoratori, con percorsi gastronomici, è un’ulteriore testimonianza che il concorso continua a crescere e che mira a diventare uno strumento per educare i consumatori a compiere scelte alimentari consapevoli”.

All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Unione regionale cuochi siciliani, Rosario Seidita, e il dirigente dei Servizi allo Sviluppo dell’ESA, Giuseppe Greco. La prossima tappa sarà nella Sicilia Orientale. Il “tour” degli oli si chiuderà in provincia di Enna.

Il concorso Morgantìnon, giunto quest’anno all’undicesima edizione, è organizzato dall’Ente di Sviluppo Agricolo, attraverso la Sopat di Valguarnera e con la collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Enna, il Comune di Aidone e il Servizio Ispettorato agricoltura di Catania. Quest’anno sono state 84 le aziende partecipanti, che hanno presentato 114 campioni, 14 dei quali per la sezione “Miglior Regalo”.