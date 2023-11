Concorso Forestale: M5S chiede intervento di Antimafia e Anticorruzione all’Ars

PUBBLICITÀ

Il caso del concorso per gli agenti del Corpo Forestale in Sicilia finisce sotto la lente d’ingrandimento della Commissione Antimafia e Anticorruzione all’ARS. La deputata M5S Roberta Schillaci ha depositato in queste ore una richiesta di audizione urgente al presidente della medesima commissione Antonello Cracolici per approfondire la questione. Ad essere convocati, secondo la richiesta della deputata sono: l’assessore regionale per il territorio e l’ambiente Elena Pagana, la dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente, la dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale e il dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

“Riteniamo che vada approfondita l’opportunità – spiega Schillaci – che a convocare e costituire la commissione siano stati dei componenti dello stesso Ente. Una situazione che potrebbe generare l’ombra di un conflitto di interesse che scoraggia la meritocrazia di migliaia di giovani siciliani. Le notizie di cronaca riportano inoltre il fatto che le graduatorie fossero state diffuse attraverso messaggini sui cellulari prima ancora di essere ufficializzate sui canali istituzionali preposti. Anche questa è una questione da approfondire” conclude.