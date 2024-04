Concluso con successo al Cpia Cl-En progetto del concorso “Testimoni dei Diritti”

PUBBLICITÀ

Si è concluso con grande successo il ciclo di incontri promossi dal CPIA Cl-En, in collaborazione con il Senato della Repubblica, nell’ambito del Concorso “Testimoni dei Diritti”, rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado.

L’iniziativa ha suscitato un profondo interesse tra gli studenti, volto a far cogliere loro l’importanza dei diritti umani attraverso una riflessione comune sulla Dichiarazione Universale, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’obiettivo principale era stimolare gli studenti ad approfondire il tema e i principi di uno degli articoli della Dichiarazione, verificandone l’attuazione nel proprio territorio e formulando proposte concrete per assicurarne il rispetto.

Il CPIA Cl-En ha scelto di concentrare l’attenzione sull’articolo 23, comma 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dando vita al progetto “Diritti in Azione: Lavorare per l’Inclusione Sociale”.

Questo progetto è stato reso possibile grazie al prezioso contributo del Dirigente Scolastico e dei docenti responsabili del progetto: Ida Ardica, Salvatore Nicolosi, Rosanna Palillo, Patrizia Paradiso, Giuliana Pellegrino, Antonella Savoca e Manuela Acqua e all’impegno e alla dedizione degli studenti Analiza Aguinaldo, Maria Borovik, Affou Diomonde, Veigny Donfack Celine, Rossana Ippolito, Samuele Lissandrello, Mabchour Zahra, Aziz Mrimeche, Sarah Fe Nunez, Sasithon Petubon, Salvatore Scarlata, Rachida Tagine e Filippa Vazzano.

Gli incontri hanno offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi con figure di spicco, come l’Onorevole Ardica, ex membro del parlamento ed ex sindaco della città di Enna, e il dottor Mario Alberti, Funzionario Direttivo del Servizio 10 – Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte. Inoltre, sono stati organizzati visite educative presso il Caseificio Di Venti di Calascibetta e la New Style dell’imprenditore Mauro Todaro, nonché una giornata formativa presso l’IPS Federico II di Enna con la generosa ospitalità della dirigente scolastica, prof.ssa Rosaria Di Prima.

Durante gli incontri, sono stati affrontati diversi argomenti riguardanti la democrazia e i suoi principi chiave, tra cui lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, le elezioni libere e il pluralismo politico. Si è sottolineata l’importanza di rispettare i valori democratici, l’individualità, l’uguaglianza e di accogliere identità diverse, come quella dei migranti. Inoltre, è stato esaminato il ruolo fondamentale della Costituzione come pilastro di uno Stato, analizzandone le tappe storiche e la sua struttura, nonché il suo ruolo nel garantire i diritti e i doveri dei cittadini, e la dignità associata al lavoro. Si è discusso anche del ruolo dell’Unione Europea, evidenziando i vantaggi dell’appartenenza e il suo impegno nella difesa dei diritti umani.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a stage lavorativi per comprendere concretamente il mondo del lavoro e sono stati formati su metodi e metodologie per la ricerca del lavoro. L’entusiasmo dimostrato dagli studenti coinvolti in questo progetto è stato palpabile e testimonia l’importanza di iniziative di questo genere nell’educazione dei giovani cittadini.

Il resoconto dei lavori e tutte le varie tappe del progetto si possono visionare nella pagina Facebook della scuola (https://www.facebook.com/profile.php?id=61553580002059). Il video che racconta tutto il progetto al link https://www.facebook.com/share/77fs5KLY1Fr1h7JC/?mibextid=WC7FNe.

“Esplorare temi quali democrazia, diritti fondamentali, funzione della Costituzione e dell’Unione Europea, – sottolinea il dirigente scolastico del CPIA Cl-En, Giovanni Bevilacqua – insieme alla questione migratoria e all’integrazione nel mondo del lavoro, permette agli studenti di ottenere una visione esaustiva e aggiornata delle sfide e delle prospettive presenti nella società contemporanea. La partecipazione a stage formativi e la possibilità di avere chiare indicazioni su come cercare lavoro e realizzare un cv efficace sono stati sicuramente i punti di forza di questo progetto che ha visto una partecipazione entusiasta dei nostri alunni e ha appassionato i nostri docenti che hanno dimostrato un grande spirito di iniziativa e amore per il loro lavoro”.