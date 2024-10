Conclusa la Festa dell’Unità a Enna, Seminara: “Il Pd è entrato in una fase nuova”

PUBBLICITÀ

Si sono concluse le tre giornate di Festa dell’Unità presso il Parco Proserpina di Pergusa, promosse dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici della città di Enna.

La festa è partita venerdì con l’apertura alla presenza di quasi tutto il gruppo parlamentare all’Ars, in primis il capogruppo Catanzaro e il deputato ennese Venezia, e di Sarracino in rappresentanza della segreteria nazionale PD, per proseguire nei giorni successivi con numerosissimi dibattiti: il tema della salute e dell’accesso ai servizi con professionisti, docenti e autorità del settore; il rapporto dei giovani con la costituzione con GD e ANPI, la questione dello sviluppo della Sicilia con il segretario regionale Barbagallo e l’europarlamentare Lupo; il dibattito sulla città di Enna e sul suo futuro con tutte le forze politiche e consiliari di opposizione; la questione del patrimonio culturale della città alla presenza di esperti e associazioni culturali; la questione del diritto di cittadinanza tra ius soli e ius scholae.

Alla chiusura, infine, l’intervento della parlamentare ennese presso la Camera dei Deputati, Stefania Marino, con il gruppo consiliare, partito, giovanile e comitato organizzatore.

Nel programma anche musica, attività del minibasket per i bambini, giri in bici e passeggiate grazie al supporto di UISP e Legambiente. Presenti anche la LILT che ha svolto attività di screening e prevenzione, la ONG Luciana Lama, gli stand espositivi e i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile.

“Essere riusciti a fare la festa dopo 13 anni è motivo di orgoglio – dichiara Lillo Colaleo, coordinatore del comitato della Festa – e di questo ringrazio il partito e l’organizzazione giovanile, i nostri parlamentari e consiglieri, i numerosi responsabili e volontari della Festa, gli sponsor, i sottoscrittori e tutti coloro che hanno deciso di passare queste belle giornate con noi. Personalmente, ero ragazzino all’ultima festa alla Villa Farina nel 2011. Rivederci qui, in questo enorme parco, è stato un modo per dire: il Partito Democratico è tornato, siamo di nuovo qui, con il nostro popolo e la nostra gente, a disposizione della comunità e della collettività. Un Partito di popolo, a fianco della città e dei suoi cittadini”.

“Grazie al generoso lavoro dei volontari ed al supporto economico di tanti cittadini ed attività abbiamo vinto la sfida – dichiara Giuseppe Seminara, segretario del PD cittadino – il nostro obiettivo era quello di far tornare Partito Democratico di nuovo per strada, tra la gente: per questo, in questo mesi, siamo scesi spesso in piazza, tra le case, con manifestazioni pubbliche, sit-in, assemblee ed ora abbiamo promosso questa Festa, che è una festa aperta, casa di tutto il popolo del campo progressista. Il PD in città è entrato in una fase nuova: un nuovo corso, che vuole immaginare il futuro, aprirsi a tutti coloro che vogliono dare una mano ed unire le forze per mettere al servizio dei cittadini le nostre idee e le nostre proposte”.