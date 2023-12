Con “Germinazioni” Enna inserita nelle manifestazioni del centenario della Simc

PUBBLICITÀ

Brani contemporanei, nuovi ascolti e rinnovato impegno per un’educazione musicale che coinvolga bambini e ragazzi fin dall’infanzia.

È il seme piantato a Enna da Germinazioni, International Call for Scores, l’invito partito dal liceo musicale dell’istituto di studi superiori “Napoleone Colajanni” di Enna che ha chiamato a raccolta i compositori di musica contemporanea e che alla sua prima edizione ha radunato 42 adesioni.

La manifestazione, che ha previsto un convegno e un concerto dal vivo lo scorso 12 dicembre al teatro Neglia, è stata organizzata con il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Enna, in collaborazione con la rete interprovinciale Musicainsieme (che mette insieme diverse scuole dell’Isola) e con le edizioni musicali Agenda di Bologna, e per la sua valenza formativa è stata scelta come tappa del cartellone del centenario della Simc, Società italiana musica contemporanea, con eventi in tutta Italia.

“A Enna, grazie alla professionalità e al talento dei docenti e degli studenti del liceo musicale Colajanni, abbiamo scritto una bella pagina di scuola e cultura musicale – ha dichiarato Andrea Talmelli, presidente della Simc e membro della commissione di Germinazioni – da qui parte una semina che ci permetterà in futuro di raccogliere buoni frutti allargando il nostro raggio d’azione. Inviterò questi straordinari ragazzi a esibirsi al castello di Montecchio, in Emilia Romagna, dove organizzo da diversi anni una stagione concertistica”.

Sotto la direzione artistica di Francesco Cultreri, docente dell’istinto comprensivo Cordova di Aidone, Germinazioni ha portato una ventata di musica contemporanea al teatro Neglia con il concerto dei brani selezionati dalla Call for scores, eseguiti dagli studenti del liceo musicale preparati dai docenti Dario Ammirata, Gianmario Baleno, Francesca Bongiovanni, Alesandro Borgia, Luigi Botte, Samuele Cascino, Anna Di Marco, Giovanna Fussone, Katia Giuffrida, Vincenzo Indovino e Josè Mobilia.

I brani vincitori sono stati: “Sic itur ad Astra” di Valeriano Borsotti (eseguito al pianoforte dal docente Vincenzo Indovino), “Essenza” di Giuseppe Di Giunta (con gli allievi Mario Aronica alla chitarra, Giuseppe Ariosto al violoncello e Mario Trovato al contrabbasso), “La zucca dorata” di Elena Maiullari (eseguito da un ensemble strumentale diretto dal docente Samuele Cascino, con le voci recitanti di Gabriele Corso e Valentina Maenza) ed “Ecco l’intuizione” di Giovanna Dongu (eseguito da un ensemble vocale e strumentale, con la direzione del docente Gianmario Baleno).

Tutti i compositori (eccetto Dongu assente per motivi di salute) sono stati premiati personalmente da Maria Silvia Messina, dirigente scolastica dell’istituto Colajanni, e hanno presenziato alla serata, complimentandosi personalmente con i giovani esecutori, dopo avere raccontato la genesi e l’ispirazione dei propri lavori originali.

Germinazioni ha visto la presenza di un folto pubblico, con diversi dirigenti scolastici degli istituti legati dalla rete Musicainsieme in platea. Eseguiti come omaggio anche dei brani scritti dai membri della giuria di Germinazioni: “Tamburi di Sicilia”, di Andrea Talmelli (con i giovani percussionisti Santo Petitto ed Emanuele Signorelli e la voce recitante di Gabriele Corso), “Tu non ricordi”, di Paolo Geminiani (proposto dagli allievi Kevin Di Costa al sassofono contralto e Salvatore Mastrosimone al pianoforte) e infine “Viaggio segreto” di Marco Betta (con l’orchestra del liceo musicale, diretta dal docente Luigi Botte).

Marco Betta, trattenuto da impegni lavorativi, ha annunciato di voler recuperare la sua partecipazione, prevedendo un incontro con gli studenti ennesi nel corso del 2024. Previste in futuro, inoltre, altre esecuzioni di brani segnalati nelle diverse categorie del concorso, e che ha visto il contributo grafico del docente e artista ennese Corrado Cristaldi, autore del logo di Germinazioni.

Nella stessa mattinata, il teatro Neglia aveva ospitato il convegno dal titolo “Germinazioni: scrivere e far musica oggi tra scuola e società in ascolto”, moderato dalla docente Giovanna Fussone, con gli interventi di Cultreri, Talmelli e Geminiani e le conclusioni della dirigente Messina. Non è mancato il dibattito con gli studenti del liceo musicale Colajanni che hanno offerto riflessioni e approfondimenti sul tema.

Illustrando le ragioni e gli obiettivi del progetto culturale, il presidente Simc, Talmelli, ha spiegato quanto sia necessario “nella società problematica d’oggi il rapporto didattico intorno ai nuovi linguaggi musicali per rendere una consapevolezza e un sapere critico dei cittadini e dei giovani musicisti nei confronti delle innovazioni anche tecnologiche della musica”.

Germinazioni, intanto, ha già iniziato il suo cammino, visto che già lo scorso 13 dicembre, nell’auditorium del liceo musicale di Enna bassa si è svolto un seminario sulla composizione multimediale tenuto dalla musicista e compositrice Elena Maiullari.