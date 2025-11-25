Comunità Energetica “Valle del Crysa”: Leonforte, Assoro e Nissoria insieme per ridurre le bollette

PUBBLICITÀ

È stata presentata la Comunità Energetica “Valle del Crysa”, nata dalla collaborazione tra i Comuni di Leonforte, Assoro e Nissoria. L’iniziativa, secondo quanto illustrato durante la presentazione, consentirà l’abbattimento della bolletta elettrica del comune, dei cittadini e delle imprese aderenti di circa il 30% di risparmio.

L’adesione alla nuova Comunità Energetica sarà gratuita e verranno messi in rete, per la produzione e consumo, i nuovi impianti che saranno attivati a partire da domani. I cittadini di Leonforte interessati a partecipare potranno farlo a breve tramite i siti del Comune o recandosi agli uffici tecnici per ritirare i moduli di adesione.

“Un gesto concreto per ridurre i costi dell’Ente, delle famiglie con opportunità di risparmio per imprese, cittadini, produttori e consumatori di energia” sottolinea il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi.