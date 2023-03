Comune di Barrafranca: Cisl Fp, Fp Cgil e Uilfpl proclamano lo stato di agitazione

Mancate risposte ai lavoratori sul salario accessorio, Cisl Fp, Fp Cgil e Uilfpl proclamano lo stato di agitazione al Comune di Barrafranca. In particolare il segretario generale Cisl Fp Salvatore Parello, il coordinatore provinciale autonomie locali Cisl Fp Antonino D’Alia e i segretari provinciali di Fp Cgil e Uilfp Alfredo Schilirò e Giuseppe Adamo, contestano la mancata attivazione del piano della performance e il mancato riconoscimento ai lavoratori del Fes 2020/2021, oltre la mancata assegnazione degli obiettivi da raggiungere per i responsabili delle posizioni organizzative per gli anni 2020 e 2021.

Particolarmente grave è, per i sindacati, il mancato pagamento del salario accessorio ai lavoratori, nonostante il personale abbia lavorato in condizioni straordinarie, sia durante il periodo Covid che durante il periodo di commissariamento straordinario dell’ente successivo allo scioglimento per mafia.

Per questo, i sindacati chiedono al Prefetto di Enna la formale attivazione nei tempi di legge della procedura di raffreddamento e conciliazione e la convocazione delle parti per trovare una celere soluzione alle rivendicazioni sindacali. Se questo non accadrà, comunicano i sindacati, ovviamente si valuteranno forme di protesta da parte dei lavoratori.