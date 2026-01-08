Comunali a Enna, Avs: «Il rinnovamento nei volti e nelle idee è una condizione essenziale»

PUBBLICITÀ

In vista delle prossime elezioni comunali, Alleanza Verdi Sinistra di Enna interviene sul quadro politico cittadino, che viene definito «avvolto, come da tradizione, da una forte nebbia». Una situazione che, secondo la coalizione, appare «confusa», ma nella quale si auspica «possa emergere al più presto con chiarezza una netta e riconoscibile posizione progressista, realmente alternativa».

PUBBLICITÀ

Nel documento diffuso, sottoscritto da Francesco Longo per Sinistra Italiana e Aldo La Ganga per Europa Verde, si sottolinea come «la costruzione di un campo largo credibile e competitivo non può però essere il frutto di semplici sommatorie o di accordi tattici», ma debba invece poggiare su «alcune caratteristiche fondamentali».

Tra queste viene indicata anzitutto «una visione di futuro capace di andare oltre la mera combinazione dell’esistente e oltre quella gestione spartitoria del sottosviluppo che ha caratterizzato da tempo la nostra città». Secondo i firmatari, «Enna non può continuare a essere una città dalla quale si scappa: serve un progetto che rimetta al centro diritti, lavoro, ambiente, servizi e opportunità».

Altro elemento ritenuto imprescindibile è «un profondo rinnovamento nei volti e nelle idee», precisando che «questa non è una questione soltanto di età anagrafica, ma della necessità di una discontinuità reale rispetto a quel sistema di potere (amministrativo, politico e sostanziale) che ha governato la città negli ultimi decenni, sopravvivendo con clientele e ricatti e producendo immobilismo e declino».

Infine, viene indicato come centrale «un vero allargamento a forze ed energie nuove, sociali, civiche e politiche», chiarendo che il campo largo non dovrebbe essere «un accordo pattizio tra partiti, ma un percorso aperto e partecipato, capace di coinvolgere chi ha davvero voglia di cambiare profondamente Enna e di costruirne un futuro diverso».

Pur riconoscendo che «non sappiamo ad oggi se queste condizioni potranno realizzarsi», Alleanza Verdi Sinistra afferma di essere «convinta che quella sia la strada da imboccare» e dichiara la propria disponibilità a contribuire al percorso «con coerenza, trasparenza e spirito unitario, per dare alla città un’alternativa credibile e all’altezza delle sfide che ci attendono».