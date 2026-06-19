Compostaggio dei rifiuti, ammessi i progetti dei Comuni di Agira e Catenanuova

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La Regione investe sulla bonifica e sul recupero delle aree contaminate e sul potenziamento delle attività di gestione, riutilizzo e compostaggio dei rifiuti. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, attraverso il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti, ha approvato tre distinte graduatorie che prevedono un finanziamento complessivo di 57,8 milioni di euro, a valere sui fondi Pr Fesr Sicilia 2021-2027, e destinati ai Comuni siciliani e alle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (Srr).

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«Con questo consistente stanziamento di risorse – afferma l’assessore all’Energia, Francesco Colianni – il governo regionale dimostra di voler accelerare sulla gestione virtuosa e sul riutilizzo dei rifiuti e sulla tutela dell’ambiente. Oggi diamo una risposta concreta alle comunità locali che, in alcuni casi, attendono da tempo una soluzione a problemi storici. Penso, per esempio, alla bonifica di Acqua dei Corsari a Palermo, attesa da anni e che adesso potrà partire, ma anche ai tanti progetti di compostaggio che saranno tutti finanziati. Per i centri di raccolta, invece, abbiamo ricevuto un numero molto elevato di richieste e stiamo tentando di reperire le risorse necessarie in modo da procedere con un ampio scorrimento della graduatoria. Da un lato puntiamo a risanare le ferite del passato, bonificando le ex discariche, dall’altro investiamo sulle attività di riutilizzo e compostaggio dei rifiuti con l’obiettivo di migliorare sempre di più la qualità della vita dei cittadini».

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Nel dettaglio, per la bonifica delle aree inquinate presenti nell’isola (Azione 2.7.4 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027) sono stati approvati sei progetti su 39 istanze ammissibili, per un totale di 13,3 milioni di euro. La parte più consistente, 11 milioni, è destinata al recupero dell’area di Acqua dei Corsari, ex discarica della Costa Sud di Palermo. I restanti 2,3 milioni, invece, consentiranno di finanziare cinque interventi per la caratterizzazione ambientale di ex discariche pubbliche, passaggio indispensabile per stabilire il livello di contaminazione dei siti e programmare le fasi successive di bonifica e messa in sicurezza.

Sono stati pubblicati anche gli esiti della prima fase istruttoria dell’avviso relativo all’Azione 2.6.1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, che riguarda i progetti di compostaggio di prossimità, domestico e di comunità, dei rifiuti organici, e ha l’obiettivo di ridurre la quantità di eccedenze alimentari conferite negli impianti di trattamento, promuovendo modelli di gestione sostenibili. L’avviso ha una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro ed è rivolto ai Comuni siciliani, anche in forma associata. Sono pervenute in assessorato 56 istanze, per un valore complessivo di 22,9 milioni di euro: di queste, 28 sono state dichiarate ammissibili alla successiva valutazione tecnica, per un importo di quasi 11,5 milioni di euro. Nel dettaglio, si tratta di otto progetti a Palermo (Campofelice di Roccella, Geraci Siculo, Lercara Friddi, Partinico, Petralia Sottana, Prizzi, Valledolmo, Villafrati), dodici a Messina (Antillo, Fondachelli Fantina, Floresta, Furci Siculo, Mojo Alcantara, Motta d’Affermo, Motta Camastra, Pettineo, Roccella Valdemone, San Marco d’Alunzio, Santa Domenica Vittoria, Sinagra), due rispettivamente a Catania (Camporotondo Etneo e Castiglione di Sicilia), Agrigento (Licata e Siculiana), Siracusa (Cassaro e Ferla) ed Enna (Agira e Catenanuova). Le proposte saranno adesso trasmesse alla Commissione di valutazione, che procederà all’esame tecnico e di merito. Dopo questo passaggio sarà stilata la graduatoria definitiva e si procederà con l’assegnazione delle risorse.

Approvato, infine, anche l’elenco dei progetti per la rete dei centri comunali di raccolta (Ccr), relativi all’azione 2.6.2 “Realizzazione e potenziamento di infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, la raccolta, il riuso e il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione”. Su un totale di 173 domande ricevute, saranno finanziati 42 progetti, per un totale di 33 milioni di euro.

Il decreto sulle bonifiche è disponibile a questo link

Il decreto sui progetti del compostaggio dei rifiuti è disponibile a questo link

Il decreto sui Ccr è disponibile a questo link