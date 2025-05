Composizione negoziata, opportunità di rilancio per le aziende in crisi

PUBBLICITÀ

Ieri si è tenuto presso la Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo Enna un incontro dal titolo “La nuova composizione negoziata: una criticità aziendale si trasforma in opportunità di rilancio e la digitalizzazione al servizio delle imprese”.

L’appuntamento, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, con la collaborazione della Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa della Regione Siciliana, ha rappresentato un momento importante di confronto tra istituzioni e impresa, che ha dato la possibilità di illustrare nuove strategie per aiutare gli imprenditori ad affrontare le sfide che il mercato pone per il futuro.

A tal proposito il Presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, è intervenuto dichiarando: “Condividiamo con le imprese strumenti pratici e strategie che, se adottate con tempestività, e accompagnata da esperti qualificati, possono davvero fare la differenza. Solo attraverso un’analisi approfondita e una guida mirata si possono trovare soluzioni innovative che permettano di prevenire la crisi. Inoltre, fondamentale è il ruolo della digitalizzazione, intesa come strumento cruciale per il rilancio delle aziende siciliane”.

Presente all’incontro anche l’assessore regionale alle attività produttive, Edy Tamajo, il quale ha spiegato che attraverso un decreto è stata istituita una specifica commissione che si occupa di composizione negoziata e di crisi d’impresa.

“Ribadiamo il nostro impegno per le aziende in crisi – ha sottolineato l’Assessore – bisogna parlare di rilancio in un momento in cui la Sicilia è veramente attrattiva, e sfruttare al meglio le opportunità che oggi abbiamo e le risorse a disposizione”.

A moderare i tanti interventi costruttivi Alberto Marino, coordinatore della Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa della Regione Siciliana.

Al centro del dibattito il ruolo della digitalizzazione. La piattaforma telematica ideata e realizzata dalle Camere di Commercio, per la quale quella di Palermo Enna ha dato un fattivo contributo, aiuterà le imprese assicurando tempi e modalità certe. Questo strumento sarà un punto di riferimento per tutte le imprese. Non solo un valido aiuto in un momento di crisi ma anche un motore di sviluppo per progetti, informazione, promozione e rilancio.

La nuova composizione negoziata è uno strumento offerto dal legislatore che contribuirà ad affrontare in modo pragmatico la gestione delle criticità aziendali rispettando l’ambito esclusivo dell’autonomia privata con una importante riduzione dei costi di natura giudiziaria. Inoltre verranno messi a disposizione esperti in grado di affiancare l’impresa nella individuazione di nuove strategie funzionali per il rilancio aziendale.

L’intervento del legislatore è stato sicuramente opportuno perché ha reso, finalmente, l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa uno strumento oggettivamente funzionale alle effettive e più ricorrenti esigenze degli imprenditori in difficoltà. Sarà essenziale che imprenditori, professionisti e istituzioni collaborino per promuovere una cultura del risanamento e del rilancio, guardando alla crisi non come una fine ma come un nuovo inizio. Il futuro delle imprese dipende dalla capacità che avranno di affrontare le sfide del mercato con coraggio, creatività e determinazione.

Fabio Marino