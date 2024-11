Completati i lavori di manutenzione sulle Sp 33 e 133 nei territori di Leonforte e Nicosia

PUBBLICITÀ

Due arterie provinciali ricadenti nella zona Nord del territorio e precisamente nelle zone A e C, sono state rese più sicure e meglio transitabili grazie ad un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato oltre un chilometro e 300 metri di strada. Si tratta delle Sp 33 e 133, ricadenti rispettivamente nei territori di Leonforte e Nicosia.

PUBBLICITÀ

I lavori, eseguiti dalla ditta aggiudicatrice Costruire di Vincenzo Castiglione di Mussomeli, hanno interessato la circonvallazione di Leonforte e un tratto dell’arteria che congiunge la Statale 120 con le contrade agricole di Nicosia. A realizzare il progetto è stato il geometra Mario Perticaro, del servizio Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna, nominato anche responsabile unico del procedimento. L’importo dei lavori è stato di 500 mila euro, in parte finanziato con risorse dell’Ente.

In entrambi i tratti è stato rifatto il manto stradale, collocate le barriere di sicurezza e posizionata la segnaletica stradale, verticale e orizzontale.

Si tratta di due snodi particolarmente transitati e che garantiranno maggiore sicurezza agli automobilisti in transito. Per la Sp 133 nel territorio di Nicosia, dove insistono diverse aziende agricole, è in corso di appalto un altro progetto riguardante un tratto lungo 3 chilometri e 300 metri.

Questi due lavori rispettano il cronoprogramma degli interventi sulla viabilità provinciale suddiviso dal settore Viabilità dell’Ente per annualità.