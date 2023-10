Commissione regionale Antimafia approva risoluzione sul personale negli uffici giudiziari

PUBBLICITÀ

La commissione regionale Antimafia, presieduta dall’onorevole Antonello Cracolici, ha approvato all’unanimità la risoluzione che impegna il governo a prorogare il servizio del personale dell’amministrazione regionale negli uffici giudiziari. Un provvedimento che si inserisce tra le misure urgenti “per garantire una più celere amministrazione della giustizia, a beneficio dell’intera comunità siciliana”, ha detto il presidente Cracolici, che sollecita “la Regione a dare una mano agli uffici giudiziari perché possano lavorare con una maggiore efficienza, risolvendo le criticità del personale che non va spostato in altri uffici”.

PUBBLICITÀ

In seguito ai pensionamenti degli ultimi anni, i lavoratori interessati e in servizio negli uffici giudiziari sono poche decine, ma nel tempo hanno acquisito competenze qualificate che hanno garantito il corretto funzionamento dell’azione amministrativa. Con questa risoluzione la commissione antimafia sollecita il governo regionale a garantire la proroga per la convenzione vigente che scade il 31 dicembre, sollecitandolo al rinnovo.