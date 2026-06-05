Commercialisti, nuova sede di abilitazione a Enna

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L’Università Kore di Enna diventa sede di abilitazione alla professione di Dottore commercialista. Il risultato nasce dalla collaborazione tra l’Ateneo ennese e gli Ordini dei Commercialisti di Enna, Agrigento, Caltanissetta e Gela.

Si tratta della quarta sede in Sicilia per l’abilitazione alla professione, dopo Palermo, Catania e Messina. Soddisfazione è stata espressa dai presidenti degli Ordini interessati: Marco Montesano, Calogero Dolcimascolo, Giuseppe Lacagnina e Mariangela Faraci, che fanno riferimento alle rispettive sedi giudiziarie.

Nelle quattro circoscrizioni di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Gela sono iscritti poco meno di 1.200 commercialisti. Sono invece 84 i tirocinanti laureati attualmente presenti negli studi professionali del bacino centro-meridionale.

Con l’attivazione della sede ennese, si amplia dunque la possibilità di sostenere l’esame di abilitazione anche nell’area interna e centro-meridionale della Sicilia, evitando agli aspiranti professionisti di doversi spostare verso gli altri poli universitari dell’isola.

L’Ateneo di Enna offre corsi nell’area economica, tra cui la laurea triennale in Economia e management e la laurea magistrale in Direzione aziendale. È inoltre attivo un dottorato di ricerca in Studi economici e giuridici.

La Kore è già sede di esami di abilitazione per Psicologi insieme con l’Università di Catania. I due atenei si avvicendano ad anni alterni nell’ambito della collaborazione tra le due istituzioni universitarie.