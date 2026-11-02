Commemorazione dei defunti a Enna: fiori per i visitatori e omaggio alle tombe degli ennesi illustri

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Fiori a disposizione dei visitatori, sistemati in contenitori davanti ai cancelli d’ingresso del cimitero, perché nessuno restasse senza un omaggio da portare ai propri cari. Con questo gesto di attenzione la nuova Amministrazione comunale, guidata dal sindaco sen. Mirello Crisafulli, ha aperto la sua prima Commemorazione dei defunti, una giornata vissuta insieme alla comunità nel ricordo di chi non c’è più.

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Come ogni anno, un momento di raccoglimento è stato dedicato alle personalità che riposano nel cimitero di Enna e che, con il loro impegno civile, politico e culturale, hanno segnato la storia della città e lasciato un’impronta in quella del Paese: tra gli altri, Napoleone e Pompeo Colajanni, Nino Savarese, Francesco Paolo Neglia, Rocco Lombardo, Calogero Lo Giudice e Piero Farinato. A rendere omaggio alle loro sepolture è stata l’Amministrazione, guidata in prima persona dal sindaco.

Nel corso della visita gli amministratori hanno verificato di persona i lavori eseguiti nelle ultime settimane dall’assessorato guidato da Leandro Lombardo: la scerbatura delle aree e il ripristino del manto stradale dei viali interni, completati in vista della ricorrenza. Il vicesindaco, on. Stefania Marino, ha invece partecipato alla messa celebrata all’interno del cimitero.

«Garantire ai cittadini la possibilità di far visita ai propri cari in un luogo accogliente, decoroso e sicuro è da sempre una nostra priorità, in particolare in una ricorrenza così sentita – ha dichiarato l’assessore Lombardo –. Ci auguriamo che tutti abbiano trovato un ambiente pulito e curato, all’altezza del rispetto che questo luogo merita».

La giornata si è svolta senza disagi grazie al lavoro di molte persone.

«A nome di tutta l’Amministrazione comunale – ha aggiunto Lombardo – desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai dipendenti cimiteriali, al funzionario responsabile, a tutto il personale comunale, ai volontari della Protezione civile e al Comando della Polizia locale, che con il loro impegno hanno garantito un accesso ordinato al cimitero e la gestione dei servizi di trasporto per l’intera giornata».