Comitato Senz’Acquaenna: “Cittadini ancora vessati nonostante le contestazioni legali”

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Comitato Senz’Acquaenna.

Nonostante i legali abbiano presentato vari reclami riguardo alle pratiche di fatturazione di Acquaenna, l’azienda sembra persistere in comportamenti che causano disagio e preoccupazione tra i cittadini.

In particolare, si segnalano le seguenti problematiche relative alle norme di gestione dei misuratori e alla fatturazione:

– Misuratore accertato: Acquaenna continua a emettere fatture basate su misurazioni non verificate o contestate dai cittadini.

– Fatturazione di importi anomali: si registrano casi di fatturazione di importi sproporzionati rispetto ai consumi effettivi dichiarati o misurati.

– Fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione: Acquaenna sta emettendo fatture per consumi di oltre due anni fa, sollevando dubbi sulla legittimità di tali richieste.

Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti dall’articolo 50 del RQSII, i cittadini chiedono maggiore trasparenza e rispetto delle norme vigenti.

Questo comportamento da parte del gestore è contra legem. La normativa vigente tutela i diritti dei cittadini e impone al gestore di agire in modo trasparente e conforme alle regole.

State tranquilli: la legge dice che in pendenza di reclamo il gestore non può procedere al distacco del contatore. I cittadini sono tutelati da questa norma e non devono temere azioni di distacco durante la fase di contestazione delle fatture.

Il comitato cercherà in tutti i modi di tutelare i diritti dei cittadini, garantendo che le loro voci siano ascoltate e che vengano rispettate le norme e le leggi vigenti.

Sul fronte ATI e Sindaci? Dopo i buoni propositi espressi pubblicamente all’unanimità dei presenti il 9 giugno, silenzio totale. Da oltre 1 mese e mezzo aspettiamo una convocazione per discutere e risolvere queste criticità. A parte qualche interlocuzione per le vie brevi, nessuna notizia, se non che si sarebbero tenute riunioni del direttivo di cui si sconoscono data ed esiti.

Nel frattempo il gestore continua a violare sistematicamente gli obblighi assunti in convenzione, creando preoccupazione nei cittadini per questa aggressiva campagna di richiesta delle somme non versate.

Non è più tollerabile una situazione del genere, in cui i cittadini sono lasciati in balia di pratiche discutibili di Acquaenna senza un intervento efficace dell’ATI, che ha il dovere istituzionale di controllare l’esatta osservanza della convenzione.

Siamo stanchi di aspettare, abbiamo percorso tutti gli itinerari istituzionali e formali, adesso però vogliamo una parola chiara: siete disposti a revocare la convenzione con Acquaenna, si o no?