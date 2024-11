Comitato Senz’Acqua Enna: venerdì assemblea pubblica con Cocina, Ati e AcquaEnna

PUBBLICITÀ

Questa mattina, i comitati di Enna, Agrigento e Caltanissetta sono stati ricevuti a Palermo dall’assessore regionale all’energia Roberto Di Mauro e dal responsabile della Protezione Civile, ingegnere Salvo Cocina, per un incontro di quasi quattro ore volto ad affrontare la grave emergenza idrica che sta colpendo le tre province siciliane.

Durante l’incontro, i rappresentanti regionali hanno illustrato le difficoltà derivanti dall’attuale situazione idrica, che rendono necessaria l’individuazione di fonti alternative all’invaso Ancipa, il cui livello critico non permette di soddisfare le necessità di tutti i comuni. I sindaci e le ATI saranno dunque chiamati a intensificare gli sforzi per individuare nuove fonti di approvvigionamento idrico.

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha partecipato all’incontro e ha esposto le problematiche tecniche e operative che complicano l’utilizzo immediato dei pozzi individuati per garantire acqua fruibile in sostituzione dell’Ancipa.

A rappresentare il Comitato Senz’Acqua Enna erano presenti la presidente Monia Parlato e i legali, avvocati Giampiero Alfarini e Giampiero Cortese. Grazie al loro intervento, è stata concordata l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con la Protezione Civile, il cui compito sarà costituire una task force locale che collaborerà con la Forestale, la Protezione Civile e i vigili urbani. Questo gruppo avrà il compito di identificare e monitorare le risorse idriche alternative, così da alleviare la dipendenza dall’invaso Ancipa.

Inoltre, la presidente del comitato, Monia Parlato, ha ottenuto la presenza dell’ing. Cocina a Enna in occasione di un’assemblea pubblica programmata per venerdì. All’incontro parteciperanno anche rappresentanti dell’ATI e del gestore idrico privato AcquaEnna, con l’obiettivo di condividere con la cittadinanza un piano d’azione e chiarire le strategie per affrontare questa crisi idrica, che rischia di protrarsi a lungo e richiede soluzioni complesse e mirate.