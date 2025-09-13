Comitato Senz’Acqua Enna: “Non basta un comunicato online a correggere un atto formale”

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Comitato Senz’acqua Enna.
Apprendiamo con vivo interesse dalla stampa la soluzione illuminata proposta da Acqua Enna per sanare un piccolo, trascurabile dettaglio: l’invio di avvisi di mora con scadenza fissata, con tempismo quasi profetico, al 6 ottobre 2024 anziché 2025.
Il gestore, con una nota che scarica amabilmente ogni responsabilità sulla ditta di stampa, ci rassicura che la data corretta è quella futura. Un comunicato online, dunque, dovrebbe bastare a correggere un atto formale recapitato via raccomandata.
Il Comitato Senz’acqua Enna, pur apprezzando questo slancio di moderna efficienza digitale, si permette di ricordare ad Acqua Enna l’esistenza di un mondo governato da regole. La Delibera ARERA 586/2012/R/IDR, ad esempio, insiste su concetti quasi antiquati come “trasparenza” e “correttezza”, che mal si conciliano con una correzione affidata alla speranza che ogni utente legga la stampa locale.
Senza una nuova notifica ufficiale, quegli avvisi restano legalmente privi di efficacia.
Ci sorge, infine, un ultimo, ingenuo dubbio. Dato che il costo delle raccomandate è a carico di chi le riceve, vogliamo sperare che la pezza per tappare il buco non venga, come da consolidata abitudine, elegantemente addebitata sulle bollette dei cittadini. Attendiamo fiduciosi.