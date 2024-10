Comitato Senz’Acqua Enna: “Nessuno tenti di strumentalizzare politicamente la nostra assemblea”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa del Comitato Senz’Acqua Enna.

Il Comitato Senz’Acqua Enna intende fare chiarezza su alcune voci e post social che circolano dal momento in cui è stata pubblicizzata la convocazione di una assemblea cittadina, rivolta ad aderenti e simpatizzanti del Comitato.

Esso si è costituito, con atto e statuto regolarmente registrati presso la competente autorità, al solo scopo di aiutare i cittadini a risolvere il problema dell’emergenza razionamento acqua.

Poiché si tratta di persone mature e cittadini stanchi di pagare le tariffe più alte d’Italia per dover subire il notorio disservizio, laicamente, apoliticamente e senza secondi fini, abbiamo avviato un percorso di consultazioni con tutte le autorità competenti, ad iniziare da S.E. il Prefetto, raccogliendo informazioni, per proseguire con il Sindaco, nella sua qualità di primo cittadino e responsabile della protezione civile e della salute pubblica sul territorio.

Incontreremo l’ATI N. 5, forse rincontreremo il Prefetto, possibilmente Acquaenna, andremo a Palermo ad interloquire con Regione e Siciliacque, ancora non sappiamo ma siamo certi che se in vista dell’assemblea di martedì venisse minimamente immaginato un tentativo di strumentalizzazione e/o di inserimento di personalità politiche, al fine di annacquare il tema, alimentare dibattiti sterili, come quello già visto in Consiglio Comunale a fine settembre, ovvero intestarsi l’iniziativa spontanea dei cittadini che oggi ci sentiamo di rappresentare, non esiteremmo ad annullare l’incontro.