Comitato Senz’Acqua Enna incontra la Prefettura: “Confronto proficuo e costruttivo”

Il Comitato Senz’Acqua Enna rende noto che nella giornata di ieri si è svolto un incontro con il Vicario del Prefetto e con il Capo di Gabinetto della Prefettura, confronto definito «fin da subito proficuo e costruttivo». L’incontro si è protratto per oltre un’ora e mezza, «a conferma della rilevanza delle questioni affrontate e dell’attenzione dedicata alle istanze rappresentate».

Nel comunicato il Comitato esprime «sincero apprezzamento per la disponibilità dimostrata sin dal primo momento, per la gentilezza e la cortesia istituzionale riservate al nostro Comitato e, soprattutto, per l’attenzione e l’ascolto che ci sono stati dedicati».

Durante il confronto, i rappresentanti hanno illustrato «in maniera dettagliata le problematiche che interessano il territorio», evidenziando «le gravi criticità che quotidianamente vivono i cittadini di Enna e della sua provincia» e rappresentando «con chiarezza le sofferenze, i disagi e le numerose lamentele che da tempo la comunità è costretta a sopportare».

E’ stata riscontrata «un’assoluta disponibilità all’ascolto e una concreta attenzione verso le istanze portate dal Comitato, nella consapevolezza della delicatezza e della rilevanza delle questioni sollevate».

Il Comitato ha quindi espresso fiducia nell’intervento del Prefetto, che — si legge nella nota — «alla luce dei fatti rappresentati e nell’ambito dei poteri e delle prerogative riconosciute al Suo ruolo, potrà attivare ogni iniziativa utile e opportuna per affrontare e contribuire a risolvere l’attuale situazione di grave criticità».

Nel comunicato si sottolinea infine che «il Comitato sta facendo tutto ciò che è nelle proprie possibilità, con senso di responsabilità e nel rispetto delle istituzioni, a differenza di chi avrebbe il dovere e gli strumenti per intervenire ma continua a preferire il silenzio».