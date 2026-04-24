Comitato Senz’Acqua Enna: “Due fronti che si rimpallano responsabilità”

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“ADESSO BASTA! È giunto il momento che il Comitato Senz’Acqua Enna parli. E lo faccia senza giri di parole, perché adesso siamo stanchi”. È quanto afferma il Comitato Senz’Acqua Enna in una nota con cui interviene nel dibattito politico e amministrativo sulla gestione del servizio idrico in città.

Nel documento, il Comitato denuncia “quello a cui stiamo assistendo”, definendolo “uno spettacolo indecoroso: due fronti che si rimpallano responsabilità mentre i cittadini continuano a pagare il prezzo più alto. (Caso vuole che anche oggi siamo al terzo giorno senza acqua!)”.

Il Comitato prosegue sostenendo che “da una parte c’è chi oggi si proclama innocente, sostenendo di non avere alcuna responsabilità sulla privatizzazione dell’acqua e tentando, con poca credibilità, di scaricare tutto sugli altri. Peccato che la memoria non sia così corta, e che ci si nasconde dietro il segreto di Pulcinella”.

Allo stesso tempo, aggiunge che “dall’altra parte abbiamo una coalizione che include il presidente dell’ATI, il cui operato riteniamo non sia stato all’altezza del ruolo e delle responsabilità affidate”.

Il Comitato sottolinea poi di conoscere i fatti e di avere esaminato la documentazione disponibile: “Noi la verità la conosciamo. E soprattutto abbiamo letto i documenti. Confermiamo con carte alla mano che, il 13 aprile 2021 il sindaco Maurizio Dipietro propose la riduzione delle tariffe idriche. Una proposta chiara, nero su bianco. E sapete chi votò contro? I sindaci del PD. Tra questi anche l’attuale assessore designato, all’epoca sindaco di Troina. Altro che scaricabarile: qui i fatti parlano da soli”.

Secondo il Comitato, “la verità non è più negoziabile. E non sarà certo coperta da dichiarazioni di comodo o da ricostruzioni di parte”. Da qui la volontà di proseguire nella propria azione pubblica: “Noi continueremo a fare ciò che molti evitano: dire le cose come stanno e pretendere responsabilità, e a chi non piace la verità pazienza!”.

Nel passaggio successivo, il Comitato richiama l’attenzione sulla campagna elettorale in corso: “Adesso aspettiamo i programmi elettorali. Perché le polemiche non riempiono i rubinetti e non abbassano le bollette. Vogliamo vedere chi avrà il coraggio di mettere nero su bianco soluzioni concrete a un problema che migliaia di cittadini subiscono ogni giorno. Il resto è solo rumore”.

Infine, il Comitato fa riferimento anche alle dichiarazioni del candidato sindaco Fiammetta: “Inoltre, il Comitato prende atto delle dichiarazioni del candidato sindaco Fiammetta che, nella giornata odierna, tramite stampa, ha rivolto un appello al Comitato. Si precisa che il Comitato valuterà eventuali forme di interlocuzione esclusivamente a seguito dell’esito elettorale e sulla base di impegni concreti e verificabili in merito alla risoluzione delle criticità segnalate”.