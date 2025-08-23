Comitato Senz’acqua Enna: “Da mesi denunciamo acqua sporca, istituzioni assenti”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Comitato Senz’acqua Enna.

È da mesi che il nostro comitato denuncia senza sosta la situazione scandalosa dell’acqua in Enna e provincia: acqua torbida, maleodorante, spesso inutilizzabile. Le nostre segnalazioni, supportate dalle lamentele dei cittadini, sono rimaste inascoltate, sommerse dal silenzio e dall’indifferenza di chi dovrebbe tutelare il bene pubblico più essenziale: l’acqua potabile.

Adesso arriva la conferma più grave: a Nicosia è stata rilevata Escherichia coli nell’acqua potabile. Questo non è un semplice disservizio: è un serio pericolo per la salute pubblica. Le famiglie, i bambini, gli anziani di questa provincia vengono esposti a rischi enormi mentre chi ha il dovere di intervenire continua a ignorare la realtà o a nascondersi dietro comunicati rassicuranti.

Non possiamo più tollerare questa situazione. Chi governa e gestisce le risorse idriche sta tradendo il mandato di garantire un diritto fondamentale. Chiediamo risposte immediate: bonifiche serie, controlli indipendenti e trasparenti, e soprattutto responsabilità. Se qualcuno ha sbagliato, deve pagare.

Il Comitato Senza Acqua Enna invita tutti i cittadini a unirsi e far sentire la propria voce: non possiamo più accettare di pagare bollette salate per acqua sporca e potenzialmente pericolosa. Se le istituzioni continueranno a rimanere immobili, siamo pronti a intraprendere ogni azione possibile, anche nelle sedi giudiziarie, per difendere la salute e i diritti della comunità.