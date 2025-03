Comitato Senz’Acqua Enna: “Con Acquaenna confronto rinviato all’organismo di conciliazione”

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’Acqua Enna comunica che l’incontro richiesto dalla Società Acquaenna in Roma presso lo studio “Marinelli and Partners” non si terrà.

“E’ giunta solamente nella giornata di oggi risposta da parte del gestore – comunica il gestore – che espone il proprio punto di vista a seguito della puntuale segnalazione delle criticità lamentate dai cittadini e della non corrispondenza ai criteri e tempistiche di fatturazione rispetto a quanto stabilito da ARERA. Poiché la nota di risposta dovrà essere esaminata in ogni aspetto e la complessità dei rilievi mossi ad Acquaenna richiede un’attenta disamina delle posizioni assunte dalla società rispetto alle articolate questioni sollevate con il nostro reclamo, appare ormai sfumata per il decorre dei gg. trenta dalla presentazione dello stesso ogni possibilità di incontro de visu con i responsabili della società. La prossima sede di confronto sarà pertanto formale e si svolgerà presso l’organismo indipendente di conciliazione, gestito direttamente da Arera”.