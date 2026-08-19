Comitato Senz’Acqua Enna: «Assemblea dei Sindaci paralizzata e rischio aumento tariffe»

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Il Comitato Senz’Acqua Enna interviene sulla situazione dell’assemblea dei sindaci e sulla richiesta di aumento dei costi dell’acqua da parte di Siciliacque, lanciando un messaggio diretto agli amministratori del territorio: «Il tempo è scaduto. L’assemblea dei sindaci non può restare in ostaggio dei veti politici e dei tatticismi partitici in un territorio già stremato da bollette salatissime e da un pessimo servizio».

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Secondo il Comitato, «per respingere la pretesa di Siciliacque di aumentare i costi dell’acqua, serve urgentemente un Ente stabile e un Presidente legittimato a ribadire un “no” irremovibile ai rincari».

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Da qui il richiamo rivolto ai primi cittadini: «Come Comitato Senz’Acqua Enna, lanciamo un messaggio perentorio ai Sindaci: voi siete la voce dei cittadini, non gli esecutori di accordi presi nei retrobottega».

Il Comitato chiede inoltre «un cambio di rotta fondato su trasparenza e legalità» e sottolinea che «la scelta del nuovo Presidente dell’Assemblea non deve essere frutto di spartizioni “a porte chiuse”, ma di un confronto pubblico sul merito. Chi si candida ha l’obbligo di metterci la faccia e presentare un programma chiaro su come tutelare il servizio e contrastare l’aumento delle tariffe».

L’attenzione viene posta anche sulla nomina del nuovo Direttore Generale: «Non può in alcun modo ridursi a un riciclo di nomi noti o ad accomodamenti di palazzo. Pretendiamo una figura indipendente, estranea ai soliti circuiti interni e libera da qualsiasi conflitto di interessi, palese o potenziale».

La conclusione del Comitato è netta: «La pazienza della comunità è esaurita. Il Comitato Senz’Acqua vigilerà su ogni nomina ed è pronto a intraprendere qualsivoglia azione per tutelare i cittadini e impedire l’ennesimo salasso».