Comitato Senz’Acqua Enna a Cammarata: «L’unica strada rimasta è quella legale»

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Il Comitato Senz’Acqua Enna interviene con una lettera aperta indirizzata al presidente dell’ATI, Nino Cammarata, dopo le dichiarazioni rilasciate a seguito della sua riconferma alla guida dell’Assemblea territoriale idrica: «Gentile Presidente Cammarata, rimaniamo sinceramente stupiti dalle sue dichiarazioni. Tutti i Sindaci l’hanno fortemente voluta nuovamente alla guida dell’ATI e sostengono che lei abbia svolto un ottimo lavoro, tanto da essere stato riconfermato Presidente».

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Il Comitato pone quindi una serie di interrogativi sul lavoro svolto dall’ATI e sul rapporto con i cittadini: «Vorremmo allora invitarla a una semplice riflessione: se lei e i Sindaci componenti dell’ATI aveste realmente lavorato così bene nell’interesse dei cittadini, quale sarebbe stato il motivo per cui alcuni cittadini hanno sentito la necessità di costituire un Comitato per difendere i propri diritti? Quale sarebbe stato il motivo per cui un Comitato di cittadini, da ormai due anni, è costretto a percorrere una strada difficilissima, arrivando persino in Tribunale per chiedere conto al gestore AcquaEnna?».

La lettera prosegue con ulteriori domande rivolte alla governance del servizio idrico: «Siamo davvero sicuri che, in questi anni, l’ATI abbia agito nell’interesse dei cittadini? Siamo davvero sicuri che non sia stato tutelato, più di una volta, l’interesse del gestore?».

Un passaggio centrale della presa di posizione riguarda la depurazione e gli interventi effettuati sugli impianti: «E veniamo alla questione della depurazione, che per noi è particolarmente grave. Se oggi ci dite che sono stati necessari interventi sui depuratori, allora una domanda sorge spontanea: se i depuratori necessitavano di interventi, significa forse che prima non funzionavano come avrebbero dovuto? E se non funzionavano correttamente, per quale motivo i cittadini hanno continuato a pagare per un servizio di depurazione del quale, di fatto, non hanno usufruito?».

Il Comitato ribadisce quindi la propria posizione sul rapporto tra qualità del servizio e tariffe: «Non si può pretendere che i cittadini paghino per un servizio e poi, a distanza di anni, si intervenga per rendere quel servizio finalmente efficiente. Prima si garantisce il servizio, poi lo si fa pagare. Non il contrario».

Nella lettera viene inoltre respinta, almeno per il momento, l’ipotesi di un nuovo confronto con l’ATI: «Per quanto ci riguarda, Presidente, non c’è alcuna necessità di scomodarsi per convocarci. In questi due anni abbiamo avuto rapporti con l’ATI, con deputati regionali (On.Sebastiano Fabio Venezia e On. Ismaele La Vardera) e con diverse istituzioni. Abbiamo chiesto, sollecitato, documentato, incontrato e atteso. Abbiamo già perso fin troppo tempo».

Da qui la decisione annunciata dal Comitato di proseguire sul piano giudiziario: «Da oggi preferiamo concentrare tutte le nostre energie nelle azioni legali che abbiamo intrapreso e che continueremo a intraprendere. Forse è proprio questa l’unica strada rimasta per ottenere quella giustizia che i cittadini aspettano da troppo tempo e per vedere finalmente riconosciuti quei diritti che, a nostro avviso, sono stati per anni lesi e calpestati».