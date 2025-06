Comitato Paralimpico: l’ennese Paolo Vicari nominato referente regionale per l’impiantistica sportiva

PUBBLICITÀ

L’ingegnere Paolo Vicari è stato nominato referente regionale per l’impiantistica sportiva del Comitato Italiano Paralimpico – Sicilia per il Quadriennio Paralimpico 2025/2028. La nomina è stata comunicata dal Presidente del CIP Sicilia, Roberto Pregadio.

“Ringrazio il Comitato Regionale per la fiducia riposta in me – ha commentato Vicari -. e sono pronto a lavorare sodo per promuovere lo sport e l’inclusione in Sicilia. Sarò impegnato a migliorare le infrastrutture sportive e a sostenere gli atleti paralimpici siciliani”.