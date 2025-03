Comitati Cittadini Ennesi: richiesta di riduzione tariffaria e partecipazione all’assemblea dei sindaci

PUBBLICITÀ

I Comitati Cittadini Ennesi hanno inviato una lettera al presidente e al direttore dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, in vista dell’assemblea convocata per domani, che prevede all’ordine del giorno la determinazione della tariffa per il periodo 2024-2029.

Nella lettera, i Comitati chiedono una riduzione della tariffa idrica, evidenziando una serie di motivazioni: applicare una riduzione tariffaria al gestore privato per i disservizi subiti dall’utenza, in particolare durante la crisi idrica, a causa della mancata ricerca di nuove sorgenti alternative e dell’assenza di un piano di emergenza adeguato; presentare osservazioni e pareri aventi ad oggetto i costi diretti e indiretti del gestore e quindi intervenire su eventuali risparmi nelle spese di gestione e quindi sulle determinazioni delle tariffe; il congelamento degli investimenti per i quali è previsto il cofinanziamento dell’ATI e di conseguenza la previsione in tariffa; la rimodulazione tariffarie delle fasce di consumo e le inerenti tariffe alterate a causa dell’introduzione del criterio del componente familiare in contrasto con quanto stabilito dalla ARERA; la richiesta alla Regione di variare il sistema di contribuzione degli investimenti, equiparando la percentuale a quella degli altri ambiti siciliani; sollecitare la Regione Sicilia affinché venga applicata la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 00666/2021, che riconosce come eccessivo il prezzo applicato da Siciliacque S.p.A. per l’acqua fornita (i Comitati Cittadini Ennesi precisano che sulla questione pende una rilevante questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 155/2024).

Infine, i Comitati Cittadini Ennesi chiedono di poter assistere all’assemblea di domani con una propria delegazione, così come agli altri comitati costituiti sul territorio, lasciando agli organizzatori la definizione del numero di partecipanti per ciascun comitato.