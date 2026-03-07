Comitati Cittadini Ennesi: preoccupazione per l’escalation in Medio Oriente e appello per la pace

PUBBLICITÀ

I Comitati Cittadini Ennesi intervengono con una nota in cui esprimono il loro disappunto per quello che definiscono “il grave atto di guerra perpetrato da Stati Uniti e Israele contro l’IRAN” e per “le immediate ripercussioni e reazioni che potrebbero/stanno portando ad una escalation pericolosa”.

Nel testo i comitati richiamano il ruolo della Sicilia, citando la Base Nato di Sigonella, il MUOS di Niscemi e l’aeroporto Birgi di Trapani, che “potrebbe essere trasformato da scalo civile a scalo militare”. In particolare, nella nota si legge: “da dove, pare siano partiti i droni”.

La presa di posizione richiama anche la Spagna: “La prima pronta e vera reazione si è avuta dal Governo spagnolo guidato da Sanchez” che, secondo i comitati, “ha subito manifestato la decisione che le basi Nato presenti in Spagna non potranno essere utilizzate ai fini della guerra”.

Nel comunicato vengono citati inoltre altri scenari di crisi: “Non ci bastavano i tanti conflitti nel mondo, la guerra in Ucraina, il genocidio di Gaza, adesso anche una nuova guerra in Medio Oriente”. I comitati sostengono che “la democrazia non si esporta, né si importa, ma nasce dal basso per volontà del popolo”.

Sul piano economico-sociale, la nota segnala aumento del costo del petrolio e impennata dei costi energetici, con il rischio che “farà scoppiare l’inflazione con ulteriore impoverimento per lavoratori e pensionati”. Viene inoltre evidenziato che gli Stati “dovranno sopportare l’ennesimo costo di un conflitto” “a discapito dei servizi essenziali, della sanità, delle pensioni, ecc.”.

La conclusione è un appello: “La pace è un diritto di tutti: costruiamo un grande movimento pacifista universale e trasversale” e “tutti dobbiamo combattere per ottenerla”, perché “solo in un mondo di pace e di fratellanza tra i popoli possiamo dire addio al radicalismo religioso, alle disuguaglianze e dare a tutti quanti il diritto di vivere una vita dignitosa”.