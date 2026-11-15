Colletta Alimentare, nell’Ennese raccolti oltre 14mila chili di cibo: calo del 10% rispetto al 2025

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Sono 14.343 i chilogrammi di prodotti alimentari raccolti nella provincia di Enna in occasione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Il dato registra una diminuzione del 10,06% rispetto al 2025, quando nell’Ennese erano stati raccolti 15.948 chilogrammi.

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Il risultato provinciale si discosta dall’andamento regionale. In Sicilia, infatti, la raccolta ha raggiunto complessivamente 546.195 chilogrammi, rispetto ai 522.809 dello scorso anno, con un incremento del 4,47%.

A livello nazionale sono state raccolte circa 8.700 tonnellate di alimenti, alle quali si aggiungono le donazioni effettuate attraverso le piattaforme di spesa online aderenti. Il dato supera quello dell’edizione precedente, che si era conclusa con circa 8.600 tonnellate.

In Sicilia l’iniziativa ha coinvolto 14mila volontari e 1.100 punti vendita, mentre su scala nazionale sono stati oltre 160mila i volontari impegnati nei supermercati.

Guardando ai dati delle altre province siciliane, Palermo ha registrato 129.806 chilogrammi raccolti (+7,61%), Catania 118.506 (+2,02%), Messina 70.693 (+5,46%), Trapani 61.736 (-0,48%), Siracusa 46.326 (+7,17%), Agrigento 44.015 (+16,97%), Ragusa 34.506 (+0,89%) e Caltanissetta 26.261 (+1,18%).

Enna registra dunque la flessione percentuale più consistente tra le province siciliane, mentre Agrigento fa segnare l’incremento maggiore rispetto all’anno precedente.

Gli alimenti raccolti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso la rete delle organizzazioni territoriali convenzionate con Banco Alimentare. In Italia sono oltre 7.500 le realtà coinvolte, che sostengono più di 1,7 milioni di persone in difficoltà.

In Sicilia, secondo i dati diffusi dall’organizzazione, la rete Banco Alimentare raggiunge 322.121 persone attraverso 834 organizzazioni partner.

A commentare l’edizione di quest’anno è Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare, che richiama in particolare il coinvolgimento delle nuove generazioni: «La loro presenza nei supermercati racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri».

Sul risultato regionale interviene anche Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia: «Siamo profondamente grati per il risultato molto positivo che abbiamo raggiunto con la Colletta Alimentare di quest’anno, ottenuto nonostante il difficile contesto economico – sottolinea Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia –. Accanto ai numeri, però, voglio soffermarmi sul significato di una semina che continua a dare frutti. Ieri Adriana, una nostra volontaria, mamma di quattro figli e insegnante, ci ricordava quanto sia importante la Colletta per il suo valore educativo, attraverso il quale proviamo “a far crescere il grano”, cioè i nostri figli. Ogni incontro, ogni gesto di attenzione è un seme che può germogliare nel tempo: è così che possiamo contribuire al bene comune».

Anche Santo Giordano, presidente di Banco Alimentare Sicilia Occidentale, sottolinea il ruolo dei volontari e la partecipazione dei giovani: «I dati di quest’anno sono più che positivi e registrano una risposta superiore rispetto al passato – commenta Giordano –. Un risultato importante, che va oltre i numeri e assume un significato particolare alla luce del tema scelto per questa edizione: la pace. Abbiamo visto che dietro ogni donazione non c’è soltanto un gesto di solidarietà, ma il desiderio di farsi carico del bisogno dell’altro, creando occasioni di incontro e condivisione. Particolarmente bello è stato il coinvolgimento dei ragazzi, felici di partecipare e vivere questa esperienza insieme a insegnanti e genitori, con entusiasmo e grande senso di partecipazione».

La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha visto anche la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con una donazione di generi alimentari, e un videomessaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, si inserisce nell’ambito della Giornata Mondiale dei Poveri e ha coinvolto associazioni, organizzazioni di volontariato e istituzioni in tutto il territorio nazionale.