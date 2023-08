Collegamento tra parte bassa e alta di Enna: corsi e ricorsi politici

PUBBLICITÀ

Bisogna fare un passo indietro. Era il 2009 e un collegamento tra la parte bassa e quella alta di Enna era ben più che un’ipotesi. C’erano trenta milioni di euro finanziati su impegno di un senatore. Poi un inciampo, qualcosa si frappose.

Il presidente della Regione del tempo (è necessario fare il nome dei protagonisti?) stornò la somma per finanziare niente popò di meno che una fiction dal nome suggestivo della vicenda: agrodolce. Non prima però di promettere che la somma sarebbe stata reimpiegata presto per il territorio.

Enna attende ancora.

Certo il progetto era probabilmente da rivedere, ridimensionare, magari limitandolo solo al tratto Pisciotto centro. Invece no, cancellato e basta.

È di queste settimane la riproposizione di un collegamento Pisciotto centro da un consigliere di maggioranza alleato del partito del presidente della Regione dell’epoca. Ma stavolta i ruoli sono invertiti, il partito del senatore ora è contrario. Il resto del consiglio comunale, la nuova opposizione, ha votato contro perché è già inserito nel piano urbano di mobilità sostenibile.

Quindi no, ma, celato, sì. Che vuol dire?

Se realmente no c’è un piano B per risolvere concretamente il problema dei parcheggi e della fruibilità del centro storico? A Palermo c’è la strada delle sedie volanti, in atto non è pensabile una strada delle macchine volanti.

Mario Rizzo