Coldiretti Sicilia: “Il gasolio agricolo con un click”

“Una vera e propria rivoluzione per la nostra Regione. Finalmente per avere il gasolio agricolo non bisognerà seguire la trafila burocratica che provocava perdita di tempo ma si potrà ricevere solo seguendo un procedimento on line”.

Lo afferma Coldiretti Sicilia che dà atto alla struttura dell’assessorato regionale dell’agricoltura di aver concluso questo importante e strategico iter che semplificherà l’attività degli imprenditori.

“Finalmente la gestione semplificata del servizio UMA (Utente Macchine agricole) è avviata – afferma il presidente Francesco Ferreri -. Ciò rappresenta una vera e propria svolta. Da questa mattina gli agricoltori non dovranno più volte recarsi negli uffici ed attendere 15 giorni. Si azzerano le perdite di tempo e basta un unico appuntamento per far tutto, eventualmente anche la domanda PAC” conclude.