Colaleo: “Un trionfo magnifico per Koinè alle elezioni universitarie di Catania”

PUBBLICITÀ

Lillo Maria Colaleo, presidente dell’Associazione Koinè, ha commentato il successo ottenuto con 2.100 voti per la lista Pop.Dem alle elezioni universitarie di Catania del 18 e 19 novembre, in particolare con l’elezione dell’ennese Andrea Greco al Senato Accademico, con 851 preferenze. “È un trionfo magnifico che fa il paio con la vittoria alla Kore lo scorso anno”, ha scritto Colaleo.

PUBBLICITÀ

La vittoria, ha sottolineato, è un segno che “il mondo democratico e progressista sta costruendo, dal basso, un’idea diversa della Sicilia, lavorando nei luoghi della conoscenza, del lavoro e nella società”.

PUBBLICITÀ

Colaleo ha espresso l’impegno a proseguire su questa strada con la stessa determinazione: “Ora abbiamo l’obbligo di dare seguito a questo percorso, con la stessa voglia di cambiare questa Sicilia ferita da logiche di dominio e saccheggio; con lo stesso coraggio di lottare, a mani nude, per la giustizia e per il futuro della nostra terra”.