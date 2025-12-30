Claudio Casisa torna in scena con ‘Inconcludente’: il 15 marzo tappa a Enna

PUBBLICITÀ

Dopo il grande successo di ‘Spaiato’, Claudio Casisa torna sul palco con il suo secondo spettacolo teatrale in solitaria, ‘Inconcludente’, nuovo progetto scenico intenso, ironico e profondamente generazionale.

Il tour prenderà il via da Palermo, dal Teatro Agricantus, il 3 gennaio alle ore 21.00 e sarà in replica il 4, 5, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dello stesso mese.

Scritto da Claudio Casisa insieme a Pierluigi Montebelli, storico autore di Fiorello e firma di punta della Rai, ‘Inconcludente’ è uno spettacolo che unisce racconto autobiografico e ritratto generazionale, attraversando con ironia e delicatezza le fragilità dei millennials, sospesi tra aspettative enormi, ansie ereditate e un futuro costantemente in bilico. Le musiche originali sono di Diego Raimondo, mentre la produzione è firmata Arts ProMotion di Mario Russo.

Partendo da sé e dal suo talento più frainteso, iniziare mille cose con entusiasmo senza portarne a termine nessuna, Casisa trasforma l’inconcludenza in un atto poetico e liberatorio.

“Inizio lo spettacolo parlando di me, di quello che è un mio grande difetto: cominciare tante cose contemporaneamente con entusiasmo per poi non portarne a termine nemmeno una – racconta -. Ma questa inconcludenza non è solo mia, è uno stato d’animo comune, che appartiene alla mia generazione, quella dei millennials”.

Una generazione spesso descritta come ‘sospesa’, definizione in cui l’artista si riconosce pienamente: “Siamo cresciuti con l’eco del passato e con il profumo del futuro, con noi in mezzo che sgomitiamo per farci valere. Ma io sono fiero di essere un millennial. Essere inconcludenti non significa essere difettati”.

Attraverso stand-up comedy, monologhi poetici e canzoni originali, Casisa trasforma l’inconcludenza in una lente per osservare la vita, le relazioni, il lavoro, le aspettative e le fragilità. La risata diventa così uno strumento per affrontare temi profondi, senza mai perdere leggerezza.

“Racconto le mie fragilità perché penso che possano essere anche quelle degli altri – spiega -. Viviamo in un mondo patinato, dove non si mostrano più i difetti. A me piace portare sul palco l’umanità. E farlo in chiave comica, perché sdrammatizzare le fragilità ci aiuta a superarle”.

Lo spettacolo diventa così al tempo stesso confessione, specchio collettivo e dichiarazione d’amore per chi si sente “in ritardo”, “fuori posto” o “senza un piano”. ‘Inconcludente’ non è una resa, ma una rivendicazione per le vite imperfette e per chi continua a cercare, anche sbagliando.

Claudio Casisa, palermitano, è attore, autore e performer. È noto al grande pubblico come cofondatore del duo comico I Soldi Spicci, con cui ha conquistato milioni di visualizzazioni sul web e un pubblico trasversale grazie a una comicità capace di raccontare il quotidiano con autenticità e sarcasmo. Parallelamente all’attività teatrale, Casisa ha lavorato come attore per cinema e televisione, partecipando a produzioni che ne hanno messo in luce la versatilità interpretativa. La sua scrittura mescola comicità e introspezione, con una particolare attenzione ai temi dell’identità, delle relazioni e del disagio esistenziale vissuto con leggerezza e profondità insieme.

‘Inconcludente’ rappresenta una nuova tappa di questo percorso: uno spettacolo che fa ridere, riflettere e, soprattutto, riconoscere.

“Vorrei che i millennials si sentissero fieri di vivere questo momento storico – conclude Casisa -. Anche se ci sentiamo affaticati e pieni di paure, in realtà stiamo solo vivendo. E forse, proprio mentre iniziamo mille cose e non ne finiamo nessuna, stiamo scoprendo davvero la vita”.

Dopo il debutto palermitano, lo spettacolo proseguirà in tutta la Sicilia con un calendario in continuo aggiornamento: il 31 gennaio e il 1° febbraio a Cefalù, il 5 e 6 febbraio a Modica, il 14 marzo a Messina, il 15 marzo a Enna, il 26 marzo a Catania e il 27 marzo a Siracusa. Il tour proseguirà successivamente anche oltre lo Stretto, toccando numerose città italiane.

Il calendario del tour non è ancora completo e nuove date verranno annunciate nelle prossime settimane. I biglietti per le date di Palermo sono disponibili online su Tickettando e presso il botteghino del Teatro Agricantus, mentre per tutte le altre date i biglietti sono acquistabili su Ticketone.