Class action, il Comitato Senz’acqua Enna annuncia la prima udienza il 6 maggio

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Il Comitato Senz’acqua Enna annuncia la data della prima udienza della class action. L’appuntamento è fissato per il prossimo 6 maggio.

“Mentre a Enna si respira un clima rovente in vista delle elezioni, il Comitato continua a lavorare con serietà e determinazione sul fronte della tutela dei cittadini”, dichiara il Comitato.

“In questi giorni – spiega il Comitato – i nostri avvocati sono impegnati in un passaggio fondamentale: comunichiamo ufficialmente che il prossimo 6 maggio si terrà la prima udienza della class action. Un’azione fortemente voluta e rivendicata dal Comitato, che segna un risultato storico: per la prima volta, un gruppo di cittadini è riuscito a riunire centinaia di persone attorno a una richiesta concreta di giustizia davanti a un giudice”.

Secondo il Comitato Senz’acqua Enna, “si tratta di un traguardo importante, mai raggiunto prima, che dimostra come l’impegno collettivo possa trasformarsi in un’azione concreta e incisiva. Siamo naturalmente curiosi di capire se quel ‘famoso giudice di Berlino’ esisterà davvero. In ogni caso, riteniamo di aver già ottenuto un risultato significativo: aver portato la voce dei cittadini nelle sedi opportune, con strumenti legali e determinazione”.

Il Comitato coglie inoltre l’occasione “per sottolineare come, fortunatamente, non abbiamo seguito il consiglio di chi invitava al silenzio i nostri legali. Abbiamo scelto un’altra strada: quella della trasparenza, del coraggio e dell’azione”.

“E andremo avanti così, fino in fondo. Senza abbassare la testa, senza fare passi indietro. Perché questa non è solo una battaglia legale per difendere i nostri diritti: è una storia vera, fatta di cittadini che non si sono arresi, nemmeno di fronte a un sistema più grande di loro”, conclude il Comitato Senz’acqua Enna.