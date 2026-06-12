Class action contro Acquaenna: il Tribunale di Palermo dichiara ammissibile l’azione

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Il Comitato “Senz’AcquaEnna” comunica che il Tribunale di Palermo ha dichiarato ammissibile l’azione di classe promossa contro Acquaenna S.C.P.A.

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“Non si tratta di un semplice passaggio tecnico. La class action è uno strumento giuridico che supera un vaglio preliminare estremamente rigoroso e solo in pochi casi viene dichiarata ammissibile. Per questo motivo, il provvedimento del Tribunale rappresenta un risultato importante e un primo significativo riconoscimento della validità delle questioni che abbiamo sollevato sulle tariffe di depurazione e sul calcolo delle partite pregresse”, afferma il Comitato.

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Dopo anni di impegno, sacrifici e lavoro, si apre una nuova fase. Il giudizio proseguirà nel merito e, una volta pubblicato il provvedimento, saranno stabiliti i termini per l’adesione.

“Ed è proprio qui la notizia più importante: grazie a questa azione, mai intrapresa prima d’ora nel nostro territorio, tutti i cittadini della provincia di Enna che si trovano nelle medesime condizioni potranno aderire, anche coloro che non avevano partecipato all’iniziativa originaria – prosegue il Comitato “Senz’AcquaEnna” -. Questa non è la vittoria di un comitato. È la dimostrazione che quando i cittadini si uniscono e difendono i propri diritti, possono ottenere risultati concreti”.

Il Comitato “Senz’AcquaEnna” rivolge un ringraziamento ai legali, gli avvocati Luca Calì, Claudio Longo e Gianpiero Cortese, “per il proficuo lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per l’impegno profuso nell’interesse di tutti i cittadini”.

“Noi continueremo a fare la nostra parte. Adesso la possibilità di unirsi a questa battaglia appartiene a tutti”, conclude il Comitato “Senz’AcquaEnna”.