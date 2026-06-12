Class action contro Acquaenna: il Tribunale di Palermo dichiara ammissibile l’azione

Il Comitato “Senz’AcquaEnna” comunica che il Tribunale di Palermo ha dichiarato ammissibile l’azione di classe promossa contro Acquaenna S.C.P.A.
“Non si tratta di un semplice passaggio tecnico. La class action è uno strumento giuridico che supera un vaglio preliminare estremamente rigoroso e solo in pochi casi viene dichiarata ammissibile. Per questo motivo, il provvedimento del Tribunale rappresenta un risultato importante e un primo significativo riconoscimento della validità delle questioni che abbiamo sollevato sulle tariffe di depurazione e sul calcolo delle partite pregresse”, afferma il Comitato.
Dopo anni di impegno, sacrifici e lavoro, si apre una nuova fase. Il giudizio proseguirà nel merito e, una volta pubblicato il provvedimento, saranno stabiliti i termini per l’adesione.
“Ed è proprio qui la notizia più importante: grazie a questa azione, mai intrapresa prima d’ora nel nostro territorio, tutti i cittadini della provincia di Enna che si trovano nelle medesime condizioni potranno aderire, anche coloro che non avevano partecipato all’iniziativa originaria – prosegue il Comitato “Senz’AcquaEnna” -. Questa non è la vittoria di un comitato. È la dimostrazione che quando i cittadini si uniscono e difendono i propri diritti, possono ottenere risultati concreti”.
Il Comitato “Senz’AcquaEnna” rivolge un ringraziamento ai legali, gli avvocati Luca Calì, Claudio Longo e Gianpiero Cortese, “per il proficuo lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per l’impegno profuso nell’interesse di tutti i cittadini”.
“Noi continueremo a fare la nostra parte. Adesso la possibilità di unirsi a questa battaglia appartiene a tutti”, conclude il Comitato “Senz’AcquaEnna”.