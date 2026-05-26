Civ.Es si congratula con Crisafulli: “Buon lavoro per Enna e il bene comune”

PUBBLICITÀ

Civ.Es esprime le proprie congratulazioni al neo eletto sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, dopo l’esito delle elezioni amministrative: “Vogliamo esprimere le nostre congratulazioni al neo eletto sindaco di Enna, Sen. Mirello Crisafulli! Siamo certi che saprà mettere in atto quella tenacia politica, coerente e coriacea, che gli riconosciamo, per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio e per il Bene Comune, affinché la città di Enna possa tornare a rivivere i fasti di un tempo e riconquistare quella naturale leadership territoriale dell’area interna siciliana che le appartiene”.

Nel messaggio, Civ.Es richiama anche il tema della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica: “L’auspicio, per noi di Civ.Es, è che possano tornare ad aprirsi spazi e ambiti di partecipazione democratica dei cittadini alla vita della città e al civismo vero. Buon lavoro!”.