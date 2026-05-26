CISL Agrigento Caltanissetta Enna: “Congratulazioni ai sindaci eletti”

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La CISL Agrigento Caltanissetta Enna, attraverso la segretaria generale Carmela Petralia, rivolge le proprie congratulazioni alle sindache e ai sindaci eletti nei Comuni delle tre province chiamati al voto: “A nome della CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, rivolgo le più sincere congratulazioni a tutte le Sindache e a tutti i sindaci eletti nei Comuni delle tre province chiamati al voto”.

Petralia sottolinea il valore della partecipazione democratica e il significato del mandato ricevuto dagli amministratori eletti: “Il voto espresso dai cittadini è un segno di fiducia e, allo stesso tempo, una responsabilità nei confronti delle comunità che amministrerete nei prossimi anni”.

La segretaria generale conferma inoltre la disponibilità del sindacato al confronto con le nuove amministrazioni: “Nei nostri territori, che hanno bisogno di lavoro stabile, servizi efficienti, legalità e opportunità per i giovani, la CISL Agrigento Caltanissetta Enna conferma la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale. Siamo pronti a mettere a disposizione l’esperienza e l’impegno del nostro sindacato per costruire insieme soluzioni concrete sui temi del lavoro, della tutela sociale, della sicurezza e dello sviluppo locale”.

Infine, Petralia conclude: “Buon lavoro a tutte e a tutti”.