Cielo nuvoloso e piogge sparse: domenica instabile su Enna e provincia

Un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso tra la serata e la notte, con fenomeni più probabili sul settore centro-meridionale ed orientale della Sicilia, sebbene non si escludano piogge anche sul versante occidentale.

Domenica 19 ottobre il cielo sull’Ennese si presenterà in prevalenza nuvoloso, con possibilità di piogge sparse nel pomeriggio, alternate a brevi schiarite. Le temperature resteranno miti nelle ore diurne, ma tenderanno a diminuire in serata e durante la notte.

Nel complesso, si prevede una notte piovosa su Enna e provincia, seguita da una giornata di domenica variabile e instabile, con alternanza di rovesci e momenti di cielo sereno.

David Cartarrasa