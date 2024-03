Chiusura svincolo di Enna A19, Marino (Pd): “Ho proposto come via alternativa lo svincolo Ferrarelle”

PUBBLICITÀ

La deputata ennese del Partito Democratico Stefania Marino ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alla chiusura dello svincolo di Enna della A19.

Ieri ho avuto un’interlocuzione con il responsabile dell’ANAS per lo svincolo di Enna sull’A19, rappresentando le mie preoccupazioni associate a quelle di tutti i cittadini, riguardo alla nuova chiusura dello svincolo di Enna a partire da lunedì 4 marzo: mi è stato riferito che il programma lavori è stato accelerato per l’impiego immediato delle risorse economiche in campo. L’ Ing. Russo sta richiedendo ulteriore personale per fare doppi turni di lavoro: l’obiettivo è consegnare lo svincolo perfettamente in funzione entro l’inverno successivo.

Ho proposto come via alternativa lo svincolo “Ferrarelle”: spero che per questa mia richiesta ci sia l’attenzione dell’Anas. Aspettiamo che l’ANAS provveda in tempi brevi alla riapertura del Viadotto Euno Autostrada A19 Palermo-Catania.

Se la chiusura serve a guadagnare tempo per una soluzione definitiva, noi continueremo a portare avanti le nostre proposte di vie alternative per questi mesi: non possiamo isolare ancora di più un territorio che paga già a caro prezzo la carenza di infrastrutture.