Chiusura pagine di Enna e Caltanissetta al Giornale di Sicilia: la preoccupazione di Assostampa

Le segreterie provinciali dell’Assostampa di Caltanissetta e Enna esprimono profonda preoccupazione per la scelta dell’editore del Giornale di Sicilia di cancellare le pagine di cronaca delle due province. I segretari Ivana Baiunco e Josè Trovato definiscono questa decisione un pesante colpo alla dignità di decine di collaboratori, un ulteriore tassello che mette a rischio i livelli occupazionali e una ferita profonda al pluralismo e alla democrazia di queste terre.

“Da anni il Giornale di Sicilia rappresenta un punto di riferimento per queste province – affermano i due segretari -. I suoi collaboratori, coloro che nel tempo hanno smesso di scrivere e chi invece ha resistito nonostante la precedente scelta di ridurre gli spazi, hanno raccontato fatti d’attualità, cronache politiche, giudiziarie, sportive e notizie di colore: questo non è un mero esercizio intellettuale, ma costituisce un’insostituibile garanzia di bilanciamento dei poteri, di libertà individuali e di equilibro delle istituzioni. Tagliare le cronache non sottrae solo “visibilità” a un territorio, ma c’è molto di più.

“Il nostro auspicio è che le forze politiche, imprenditoriali, sociali e culturali si mobilitino per convincere l’editore del Giornale di Sicilia a tornare sui suoi passi e rivedere questa scelta, che non fa il bene di questo territorio e che, ne siamo certi pur nella consapevolezza che questo giudizio non competa istituzionalmente a noi, non gioverà neppure alla sua politica industriale”.

Anche il Partito Democratico di Enna è voluto intervenire sulla vicenda attraverso una nota stampa del segretario provinciale Vittorio Di Gangi.

“Apprendiamo con molto rammarico della decisione presa dalla redazione palermitana del Giornale di Sicilia di voler definitivamente chiudere le pagine di cronaca della Provincia di Enna. Si tratta di una azione assolutamente non condivisibile, contraria ad ogni principio di pluralità di informazione, che provocherà un notevole impoverimento culturale e politico per tutta la Provincia: dopo questa chiusura non resterà infatti che un solo quotidiano cartaceo a fornire il sacrosanto e fondamentale servizio di cronaca ai cittadini della Provincia di Enna. Assistiamo ancora una volta all’ennesimo sacrificio inferto alla cultura e all’informazione in nome del profitto e della revisione di spesa. La nostra solidarietà va a tutti i giornalisti e le giornaliste coinvolte dalla vicenda”.