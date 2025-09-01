Chi era il villarosano Manlio Candrilli, l’ultimo Questore di Brescia?

PUBBLICITÀ

Chi percorre il centro storico di Enna, passando per la trafficata via Candrilli, sa davvero chi era l’uomo a cui è dedicata quella strada?

A ottant’anni esatti dalla sua morte, avvenuta a Brescia il 1° settembre 1945, la figura di Manlio Candrilli resta avvolta da controversie ed è poco conosciuta anche ai suoi concittadini, eppure la sua storia attraversa alcuni dei momenti più drammatici del Novecento italiano.

Nato a Villarosa il 25 marzo 1893 da una famiglia benestante dedita all’industria zolfifera, Candrilli incarnò le contraddizioni di un’epoca. Combattente decorato in tre conflitti – dalla Grande Guerra alla riconquista della Libia, fino alla conquista dei Sultanati Somali – rimase gravemente ferito ad Hordis, in Somalia Settentrionale, episodio che gli valse la Croce di Guerra e la Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Rientrato in patria, proseguì l’attività imprenditoriale paterna nel settore dello zolfo nel territorio di Enna ed anche a livello nazionale, diventando una figura di primo piano nell’Ente Zolfi Italiani. La sua competenza nel settore lo portò anche a pubblicare due saggi specialistici e a ricoprire il ruolo di “esperto per lo zolfo” alla Corporazione fascista.

L’adesione al Fascismo, fin dalla prima ora, gli aprì le porte della carriera politica: Podestà di Villarosa e Villapriolo dal 1934 al 1942, deputato alla Camera del Regno nella XXX Legislatura, Segretario Federale del PNF prima a Catanzaro poi ad Agrigento. Ma è il suo ultimo incarico che segnerà tragicamente il suo destino: Questore di Brescia dal novembre 1943 all’aprile 1945, durante i drammatici mesi della Repubblica Sociale Italiana.

Arrestato alla fine della guerra, Candrilli fu processato dalla Corte Straordinaria d’Assise di Brescia in quello che molti storici definiscono un “processo farsa”. Le Corti Straordinarie dell’epoca – che giudicarono circa quindicimila fascisti – operavano senza possibilità per gli imputati di avere avvocati di difesa e testimoni a discarico, in aule strapiene di ex partigiani che, come riportano le cronache, “urlavano e minacciavano” per comprensibile sfogo alle barbarie della guerra e del regime.

La notte prima dell’esecuzione, il 31 agosto 1945, Candrilli scrisse un’ultima lettera alla moglie Carla e al figlio diciassettenne Giancarlo, un documento intimo e allo stesso tempo una eredità intellettuale. Le sue ultime parole, secondo i testimoni presenti all’esecuzione, furono: “Ho servito la mia idea perché sono convinto che era l’unica che potesse fare grande l’Italia, viva l’Italia”.

Quattordici anni dopo, il 27 novembre 1959, la Corte di Cassazione annullò la sentenza di condanna, dichiarando che Candrilli “non aveva commesso” i fatti di omicidio e sevizie per cui era stato fucilato. Una riabilitazione postuma che getta ombre sui metodi sommari della giustizia nel dopoguerra.

Oggi, mentre Villarosa e Enna ricordano il loro illustre e controverso concittadino con due vie a lui dedicate, ci si chiede quanti cittadini conoscano questa storia. E se val la pena o meno che venga ricordata. Il cimitero comunale di Villarosa custodisce la sua tomba, accanto alla moglie e al figlio, ma la memoria storica sembra affievolirsi nel tempo.

La figura di Manlio Candrilli – citata anche da Gianpaolo Pansa nel suo “Il sangue dei vinti” tra le vittime della “vendetta dei vincitori” – rappresenta uno di quei nodi irrisolti della storia italiana che meriterebbero una riflessione più approfondita, al di là delle appartenenze politiche.

Nell’80° anniversario della sua morte, forse sarebbe giusto ricordare con sguardo storico chi è stato davvero l’uomo che dà il nome a una delle vie più trafficate di Enna. Perché la storia, anche quando scomoda, ha sempre qualcosa da insegnare.

Fabio Marino